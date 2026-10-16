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Pronostico Espanyol-Atletico Madrid: la striscia è interrotta

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Espanyol-Atletico Madrid è una gara per la nona giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Una squadra in grandissima forma l’Atletico Madrid. Una squadra che vuole mettere fine a una serie di tre partite consecutive sul campo dell’Espanyol senza nessuna vittoria.

Pronostico Espanyol-Atletico Madrid
Pronostico Espanyol-Atletico Madrid: la striscia è interrotta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I catalani non hanno un bel conto comunque aperto contro i madrileni: nelle ultime dieci partite solamente una volta, infatti, l’Espanyol è riuscito a prendersi la vittoria. Assai recente, tra le altre cose, visto che parliamo dello scorso anno. Inoltre i padroni di casa non hanno un bel rapporto quando giocano di sabato: nelle ultime sei sfide giocate in questo giorno non hanno mai vinto e in cinque occasioni hanno pure preso almeno due gol. C’è anche la cabala che aiuta ogni tanto ad analizzare i match, e questo è un fattore che in questo caso teniamo in considerazione.

L’Atletico come detto è in forma, molto in forma. Anche in Champions League hanno dimostrato di stare bene, molto bene. E tutto questo aiuta a pensare ad una vittoria, anche perché la sfida contro lo United è stata assai semplice e di energie non ne ha spese tantissime.

Come vedere Espanyol-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Come vedere Alaves-Atletico Madrid
Come vedere Alaves-Atletico Madrid in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Espanyol-Atletico Madrid, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.70 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

L’Atletico Madrid interromperà la striscia di mancate vittorie contro l’Espanyol. L’affermazione ospite, tra le altre cose, ha pure una quota in calo. Da prendere assolutamente.

Le probabili formazioni di Espanyol-Atletico Madrid

ESPANYOL (4-2-3-1): Fortuno; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartman; Lozano, Exposito; Dolan, Hernandez, Zaragoza; Fernandez.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Cardoso, Baena; Lee, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2

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