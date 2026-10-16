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Pronostico Manchester City-Ipswich Town: prova ad ostacoli per la neopromossa

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Manchester City-Ipswich è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Manchester City ha iniziato il campionato con un ritmo che ha già messo in chiaro le ambizioni della squadra di Enzo Maresca. Dopo l’addio di Pep Guardiola, il nuovo corso sembrava destinato a richiedere tempo per trovare certezze, ma i risultati hanno raccontato una storia diversa: sei vittorie nelle prime sei giornate e il primo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sull’Arsenal. Il successo per 3-0 sul campo del Liverpool ha dato ulteriore peso a un avvio già convincente.

Manchester City
Pronostico Manchester City-Ipswich: prova ad ostacoli per la neopromossa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il calendario, però, non concede pause. Dopo l’impegno europeo contro il Paris Saint-Germain, il City torna all’Etihad Stadium con l’obiettivo di proseguire la propria striscia positiva. La squadra ha dimostrato di saper trovare la via del gol in modi diversi e di poter contare su un reparto offensivo ricco di soluzioni. La gestione delle energie potrebbe avere un ruolo, considerando gli impegni ravvicinati, ma la profondità della rosa offre a Maresca la possibilità di intervenire senza stravolgere l’identità della formazione.

L’Ipswich si presenta a Manchester con un bilancio iniziale incoraggiante. La neopromossa ha raccolto nove punti nelle prime sei partite e si è ritagliata una posizione nella parte centrale della classifica, mettendo un margine tra sé e la zona retrocessione. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Everton, la squadra ha reagito superando il Fulham per 2-1, grazie a due reti arrivate nel finale. Un segnale di carattere importante, anche se la trasferta contro la capolista rappresenta un esame di tutt’altro livello.

Come vedere Manchester City-Ipswich in diretta tv e streaming

Ipswich
Come vedere Manchester City-Ipswich in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Manchester City e Ipswich è in programma sabato alle 16, ora italiana, all’Etihad Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 257), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e Sky Go, per gli abbonati ai rispettivi servizi compatibili.

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Il pronostico

Il Manchester City parte con un vantaggio netto, grazie a un avvio di stagione impeccabile, alla qualità della rosa e al fattore campo. L’Ipswich ha mostrato di poter competere con diverse avversarie, ma dovrà affrontare una squadra che arriva da una vittoria convincente ad Anfield e che ha già dimostrato una notevole continuità offensiva.

Optiamo, quindi, per la vittoria del Manchester City. La capolista ha le risorse per gestire il possesso, creare occasioni e mettere sotto pressione la difesa ospite; l’Ipswich può provare a sfruttare le ripartenze, ma per uscire dall’Etihad con un risultato positivo servirà una prestazione quasi perfetta che riteniamo, al momento, improbabile.

Le probabili formazioni di Manchester City-Ipswich

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Aït-Nouri, Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Cherki; Fernández, Doku, Semenyo; Haaland.
IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Davis, O’Shea, Diop, Ouattara; Florentino, Lukić; Philogene, Enciso, Maeda; Emersonn.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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