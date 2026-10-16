Pronostico Manchester City-Ipswich Town: prova ad ostacoli per la neopromossa

Manchester City-Ipswich è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Manchester City ha iniziato il campionato con un ritmo che ha già messo in chiaro le ambizioni della squadra di Enzo Maresca. Dopo l’addio di Pep Guardiola, il nuovo corso sembrava destinato a richiedere tempo per trovare certezze, ma i risultati hanno raccontato una storia diversa: sei vittorie nelle prime sei giornate e il primo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sull’Arsenal. Il successo per 3-0 sul campo del Liverpool ha dato ulteriore peso a un avvio già convincente.

Il calendario, però, non concede pause. Dopo l’impegno europeo contro il Paris Saint-Germain, il City torna all’Etihad Stadium con l’obiettivo di proseguire la propria striscia positiva. La squadra ha dimostrato di saper trovare la via del gol in modi diversi e di poter contare su un reparto offensivo ricco di soluzioni. La gestione delle energie potrebbe avere un ruolo, considerando gli impegni ravvicinati, ma la profondità della rosa offre a Maresca la possibilità di intervenire senza stravolgere l’identità della formazione.

L’Ipswich si presenta a Manchester con un bilancio iniziale incoraggiante. La neopromossa ha raccolto nove punti nelle prime sei partite e si è ritagliata una posizione nella parte centrale della classifica, mettendo un margine tra sé e la zona retrocessione. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Everton, la squadra ha reagito superando il Fulham per 2-1, grazie a due reti arrivate nel finale. Un segnale di carattere importante, anche se la trasferta contro la capolista rappresenta un esame di tutt’altro livello.

Come vedere Manchester City-Ipswich in diretta tv e streaming

La sfida tra Manchester City e Ipswich è in programma sabato alle 16, ora italiana, all’Etihad Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 257), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e Sky Go, per gli abbonati ai rispettivi servizi compatibili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Manchester City parte con un vantaggio netto, grazie a un avvio di stagione impeccabile, alla qualità della rosa e al fattore campo. L’Ipswich ha mostrato di poter competere con diverse avversarie, ma dovrà affrontare una squadra che arriva da una vittoria convincente ad Anfield e che ha già dimostrato una notevole continuità offensiva.

Optiamo, quindi, per la vittoria del Manchester City. La capolista ha le risorse per gestire il possesso, creare occasioni e mettere sotto pressione la difesa ospite; l’Ipswich può provare a sfruttare le ripartenze, ma per uscire dall’Etihad con un risultato positivo servirà una prestazione quasi perfetta che riteniamo, al momento, improbabile.

Le probabili formazioni di Manchester City-Ipswich

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Aït-Nouri, Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Cherki; Fernández, Doku, Semenyo; Haaland.

IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Davis, O’Shea, Diop, Ouattara; Florentino, Lukić; Philogene, Enciso, Maeda; Emersonn.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0