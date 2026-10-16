Pronostico Newcastle-Aston Villa: punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda

Newcastle-Aston Villa è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Newcastle torna a St James’ Park con la necessità di lasciarsi alle spalle una sconfitta che ha complicato il suo avvio di stagione. La squadra allenata da Matthias Jaissle ha raccolto otto punti nelle prime sei giornate, alternando buone prestazioni a passaggi a vuoto che ne hanno frenato la crescita. Il successo per 2-1 contro l’Hull City aveva dato l’impressione di poter aprire una fase più positiva, ma il successivo 4-1 incassato sul campo del Coventry ha riportato a galla i problemi difensivi dei Magpies.
Il fattore campo, in questo senso, può rappresentare un elemento importante per ritrovare fiducia. Il Newcastle ha bisogno di maggiore continuità e di una gestione più efficace delle fasi senza palla, soprattutto contro avversarie capaci di attaccare gli spazi. La squadra dispone comunque di qualità sulle corsie e di soluzioni offensive in grado di creare occasioni, ma dovrà evitare di concedere troppo agli avversari, un aspetto che ha pesato nelle ultime uscite.
L’Aston Villa, dal canto suo, si presenta con un rendimento altrettanto altalenante. Dopo un avvio complicato, la formazione di Unai Emery ha conquistato una vittoria esterna contro il Tottenham, ma nell’ultimo turno non è andata oltre il 2-2 casalingo contro il Brentford. I Villans hanno dimostrato di poter essere pericolosi in avanti, ma la fase difensiva resta un punto da migliorare. Gli impegni ravvicinati, compresa la partita europea contro il Fenerbahçe, potrebbero inoltre influire sulle scelte dell’allenatore e sulla gestione delle energie. In questo contesto, il Newcastle ha l’opportunità di sfruttare il sostegno del pubblico per cercare punti preziosi.
Come vedere Newcastle-Aston Villa in diretta tv e streaming
Newcastle-Aston Villa è in programma sabato alle 18:30, ora italiana, al St James’ Park. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 4K. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Newcastle può sfruttare il fattore campo per provare a riscattare la sconfitta contro il Coventry. La prestazione dell’ultimo turno impone una risposta, ma la squadra ha già dimostrato di poter ottenere risultati positivi davanti ai propri tifosi. L’Aston Villa dispone di buone soluzioni offensive, anche se le difficoltà difensive emerse nelle prime giornate possono offrire occasioni ai padroni di casa.
La scelta è la vittoria del Newcastle, con la possibilità che entrambe le squadre trovino la via del gol. I Magpies hanno l’occasione di sfruttare il sostegno del pubblico e le fragilità degli ospiti, ma dovranno essere più attenti nella gestione della fase difensiva per evitare che la partita si complichi.
Le probabili formazioni di Newcastle-Aston Villa
NEWCASTLE (4-2-3-1): Hornicek; Murphy, Thiaw, Botman, Hall; Nico González, Willock; Barnes, Wissa, Gordon; Fernández-Pardo.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelöf, Mings, Ruggeri; Kamara, João Gomes; Manzambi, Buendía, McGinn; Jackson.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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