Pronostico Brentford-Liverpool: imbattuti contro feriti, il Gtech prepara l’esame

Brentford-Liverpool è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Brentford si è ritagliato un posto tra le prime quattro della Premier League grazie a un avvio di stagione convincente. La formazione di Keith Andrews è ancora imbattuta in campionato e ha raccolto due vittorie e quattro pareggi nelle prime sei giornate. Dopo aver travolto il Chelsea per 3-0, le Bees hanno confermato la propria solidità anche sul campo dell’Aston Villa, strappando un 2-2 che ha dato seguito alla serie positiva. Il rendimento casalingo e la capacità di restare in partita anche nei momenti complicati rappresentano due elementi importanti in vista del prossimo impegno.

Il Liverpool si presenta a Londra con l’obiettivo di recuperare terreno dopo la sconfitta interna per 3-0 contro il Manchester City. Il risultato ha interrotto la striscia positiva della squadra di Andoni Iraola in Premier League, evidenziando le difficoltà incontrate finora nella costruzione di occasioni davvero pericolose.

La risposta europea è stata incoraggiante: il successo per 6-3 sul campo del LASK ha restituito fiducia al reparto offensivo, anche se le tre reti concesse nella ripresa hanno lasciato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva. La trasferta arriva inoltre a pochi giorni dall’impegno continentale, con possibili ripercussioni sulla gestione delle energie.

Come vedere Brentford-Liverpool in diretta tv e streaming

La sfida tra Brentford e Liverpool è in programma sabato alle 16, ora italiana, al Gtech Community Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e Sky Go..

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Il pronostico

Il Brentford ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Liverpool: arriva alla partita senza sconfitte in campionato, gioca davanti al proprio pubblico e ha dimostrato di poter reggere il confronto anche contro avversarie di alto livello. I Reds, tuttavia, hanno qualità sufficienti per reagire alla battuta d’arresto contro il Manchester City e il risultato ottenuto in Champions League può aver restituito fiducia al gruppo.

La scelta più prudente è puntare su un risultato che consenta al Liverpool di evitare la sconfitta. Il Brentford può sfruttare le difficoltà difensive degli ospiti, ma la maggiore qualità individuale dei Reds potrebbe fare la differenza. Il pareggio resta uno scenario credibile in una gara che si annuncia più equilibrata di quanto suggerisca il prestigio delle due squadre.

Le probabili formazioni di Brentford-Liverpool

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Schuster, Ajer, Diouf; Yarmoliuk, Janelt; Anthony, Lewis-Potter, Ouattara; Thiago.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Nyoni; Muñoz, Wirtz, Barcola; Koumas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1