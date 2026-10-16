Pronostico Bournemouth-Sunderland: scontro delicato al Vitality Stadium

Bournemouth-Sunderland è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Vitality Stadium mette di fronte due squadre che hanno un bisogno comune: quello, cioè, di ritrovare continuità in campionato. Il Bournemouth non ha ancora ottenuto una vittoria nelle prime sei giornate e arriva da due sconfitte pesanti contro Liverpool e Chelsea; il successo per 3-0 contro lo Sturm Graz in Europa League ha tuttavia restituito fiducia alla formazione di Marco Rose, che adesso vuole trasferire le indicazioni positive anche in Premier League.
Il cambio in panchina, con l’arrivo di Rose dopo l’addio di Andoni Iraola, non ha ancora prodotto i risultati sperati. La squadra ha mostrato difficoltà nel contenere gli avversari, soprattutto nell’ultima uscita in campionato, ma davanti al proprio pubblico ha l’occasione di ripartire. La capacità di sfruttare gli spazi e di mantenere maggiore equilibrio tra i reparti sarà fondamentale per evitare che la partita si trasformi in una gara troppo aperta.
Anche il Sunderland attraversa un momento complicato: le tre sconfitte consecutive contro Arsenal, Manchester City e Brighton hanno rallentato il percorso dei Black Cats. Il successo in rimonta per 2-1 sul campo del Torreense in Europa League ha interrotto almeno in parte la serie negativa, ma la prestazione non è stata priva di difficoltà. La squadra di Regis Le Bris dovrà trovare maggiore solidità e gestire con attenzione le energie dopo l’impegno europeo. La classifica corta rende questa trasferta importante per entrambe, in una sfida in cui il fattore campo potrebbe avere un peso significativo.
Come vedere Bournemouth-Sunderland in diretta tv e streaming
La sfida tra Bournemouth e Sunderland è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Bournemouth ha l’occasione di sfruttare il sostegno del pubblico e dare seguito alla convincente vittoria europea. Il Sunderland ha dimostrato di poter reagire, ma le recenti difficoltà in campionato e le energie spese in settimana rappresentano elementi da non sottovalutare. I padroni di casa sembrano avere le condizioni per provare a prendere in mano la partita.
Optiamo, pertanto, per la vittoria del Bournemouth, chiamato a trasformare i segnali incoraggianti dell’Europa League in un risultato importante anche in Premier League. Il Sunderland può rendere l’incontro complicato, ma il fattore campo sposta leggermente l’ago della bilancia verso i Cherries.
Le probabili formazioni di Bournemouth-Sunderland
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Brooks, Tavernier, Rayan; Evanilson.
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; O’Nien, Le Fée, Angulo; Isidor.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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