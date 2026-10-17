Pronostico Fiorentina-Como: la Viola è la “regina” di questo segno

Fiorentina-Como è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Fiorentina dopo due mesi di campionato si ritrova – punto più, punto meno – dov’era un anno fa in questo periodo, vale a dire in zona retrocessione. La Viola, nonostante la rivoluzione della rosa effettuata in estate dal ds Paratici con oltre 120 milioni spesi sul mercato, è penultima in classifica, con soli 4 punti conquistati in 6 giornate e con la terza peggior difesa del torneo (14 gol incassati).

L’unico successo, esclusi quelli in Coppa Italia, rimane quello con il neopromosso Venezia, che è l’unica squadra che ha fatto peggio della Viola finora in termini di numeri. Una settimana fa a Marassi la Fiorentina ha pagato un approccio alla gara eccessivamente morbido ed il Genoa ne ha approfittato segnando due gol nel giro di pochi minuti e mettendo sin da subito le cose in salita per gli uomini di Paolo Vanoli, ai quali non è bastato un buon secondo tempo per evitare il quarto KO (2-1).

Per il tecnico che è subentrato all’esonerato Grosso dopo appena tre giornate si è trattato della prima sconfitta da quando è tornato a Firenze. Inevitabilmente un passo indietro, impronosticabile se consideriamo che in seguito al cambio in panchina la Viola aveva inanellato tre risultati utili di fila, compreso il pareggio con il Napoli, e sembrava in crescita.

Como a secco di vittorie da un mese

Il problema è che adesso il calendario si complica. E la prima partita di questo ciclo davvero impegnativo è quella con il Como, ferito dalla prima sconfitta in Champions League. I lariani mercoledì scorso si sono fatti rimontare dal Feyenoord a Rotterdam (3-2), a conferma del momento di difficoltà che sta attraversando la squadra di Cesc Fabregas, il cui ultimo sussulto risale a un mese fa: dalla vittoria con il Parma, il Como ha rimediato due KO (Frosinone e Feyenoord) e pareggiato 0-0 lo scontro diretto con la Roma, rimasta però in 10 da inizio ripresa per via dell’espulsione di Malen.

In vista di un nuovo match di Champions – nella prossima settimana Nico Paz e compagni affronteranno il Manchester United – c’è la necessità di tornare a vincere per non perdere troppo terreno in classifica rispetto alle dirette concorrenti per l’Europa (il Como adesso è ottavo a -5 dalla vetta).

A Firenze rivedremo Douvikas dal 1′ – assente il grande ex della sfida, Kean, alle prese con il problema alla tibia – mentre i ballottaggi principali riguardano il centrocampo (Milla-Perrone) e la difesa, dove si contendo una maglia Kaiki e Valle. Chiede spazio anche Liberali, che non ha affatto sfigurato quando ha preso il posto di Baturina a Rotterdam. Dall’altro lato, Vanoli dovrebbe panchinare Ranieri, disastroso a Genova, e schierare Pongracic al centro della difesa di fianco a Dragusin, con Viery di nuovo nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo Brescianini per dare maggiore equilibrio, in attacco invece Pellegrino sembra in vantaggio su Beto, ancora a secco di gol.

Come vedere Fiorentina-Como in diretta tv e streaming

Fiorentina-Como, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Tra Fiorentina e Como il bilancio in Serie A in totale parità con 11 vittorie per parte e sei pareggi, anche se l’ultima X risale addirittura al settembre 1987. I lariani, però, hanno vinto entrambre le ultime due gare giocate a Firenze in campionato: dovessero riuscirci anche stavolta, sarebbe un record visto che non sono mai riusciti nella loro storia a conquistare tre successi consecutivi fuori casa contro una singola avversaria nel torneo.

La Fiorentina viaggia a una media complessiva di 3.5 gol a partita, confermandosi regina del segno Over 2.5 per via di un attacco che produce ma di una difesa colabrodo. Di contro, il Como subisce sempre almeno una rete in trasferta dallo scorso maggio (vedi i 2 gol incassati a Frosinone e i tre a Rotterdam).

Il segno 2 intriga ma può essere un azzardo. Il motivo? Il Como non è impeccabile in fase di non possesso lontano dal “Sinigaglia” e poi viene dalle fatiche di Champions. La Viola è ferita, gioca in casa e, per quanto sia fragile dietro, tende a fare partite d’attacco e ricche di reti. Una quota comunque ghiotta è garantita dalla doppia chance esterna abbinata al gol. I gigliati dietro hanno una voragine e il Como ha la qualità di palleggio ideale per mettere a nudo i limiti della squadra di Vanoli; allo stesso tempo, i lariani lontano da casa incassano sempre reti. Questa soluzione copre sia la vittoria del Como che un eventuale pareggio con gol (1-1/1-2).

Le probabili formazioni di Fiorentina-Como

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Alex Valle; Milla, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2