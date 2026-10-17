Pronostico Juventus-Lazio: Gattuso alla ricerca del poker

Juventus-Lazio è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La Juventus vuole dare seguito alla vittoria europea ma soprattutto riprendersi una corsa in Serie A che un poco si è fermata. La Lazio vuole rimanere in vetta, magari vincendo. E trovando, anche, quello che potrebbe essere il quarto risultato utile di fila contro i bianconeri. Sì, da tre match che la Juve non si impone. Ed è una notizia.
Le fatiche di Vigo possono essere sicuramente pagate dalla Juve, che come al solito regala un tempo alle avversarie. La Lazio invece si è allenata tutta la settimana, non ha altri pensieri se non il campionato e se dovesse riuscire a tenere vivo il passo che abbiamo visto in alcuni match allora potrebbe mettere in difficoltà i piemontesi. Non sarà una sfida semplice, per nessuna delle due squadre, ma anche per quello che la Juve sta vivendo in questo periodo e appunto la partita giocata giovedì sera, c’è la sensazione che la Lazio possa tornare a Roma indenne, senza perdere.
Gattuso è entrato velocemente nella testa dei suoi giocatori e ha messo da parte la legnata contro il Mantova in Coppa Italia. Questo, dopo la sfida al Milan all’Olimpico finita in pareggio, è un altro banco di prova davvero importante.
Come vedere Juventus-Lazio in diretta tv e streaming
Juventus-Lazio, in programma domenica alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
Occhio alla Lazio, che si presenta come squadra imbattuta in campionato e vogliosa di mantenere questo trend. La Juve è affaticata e potrebbe pagare qualcosa. Una gara, comunque, da GOL. Sicuro.
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Le probabili formazioni di Juventus-Lazio
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani.
LAZIO (4-3-3): Mandas: Floriani Mussolini, Provstgaard, Doekhi, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
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