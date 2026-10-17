Pronostico Brighton-Crystal Palace: assedio alla squadra rivelazione

Brighton-Crystal Palace è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15:: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Brighton arriva al derby con l’ambizione di confermare un avvio di campionato molto convincente. La squadra di Fabian Hurzeler ha raccolto 13 punti nelle prime sei giornate e, dopo la sconfitta contro il Chelsea e il pareggio con il Leeds, ha cambiato marcia, infilando tre successi consecutivi contro Coventry, Arsenal e Sunderland. Anche l’esordio in Conference League, chiuso con un netto 4-0 sul Kauno Žalgiris, ha alimentato l’entusiasmo attorno ai Seagulls, che vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Il rendimento offensivo è uno dei punti di forza del Brighton, capace di trovare soluzioni diverse e di mettere in difficoltà anche avversari di alto livello. Ciò non toglie, però, che per dare seguito a questa striscia positiva la squadra dovrà mantenere questo stello livello di intensità e di organizzazione, senza concedere al Crystal Palace gli spazi per ripartire.

Gli Eagles arrivano da un percorso meno lineare. La vittoria contro il Nottingham Forest ha dato una risposta positiva in campionato, ma la sconfitta per 3-2 sul campo del Lione in Europa League ha lasciato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva. Il gruppo di Pierre Sage può comunque contare su elementi in grado di creare pericoli negli ultimi metri e proverà a rendere il derby equilibrato, nonostante le assenze pesanti. Il Brighton parte con maggiori certezze e con il vantaggio del fattore campo, ma dovrà evitare cali di concentrazione contro un avversario che ha bisogno di ritrovare continuità.

Come vedere Brighton-Crystal Palace in diretta tv e streaming

La sfida tra Brighton e Crystal Palace è in programma domenica alle 15, ora italiana. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brighton, come detto in precedenza, ha mostrato maggiore continuità e arriva all’appuntamento con tre vittorie consecutive in Premier League. La qualità del gioco e la capacità di produrre occasioni anche contro squadre di primo piano rappresentano elementi a favore dei padroni di casa, sebbene le numerose indisponibilità possano limitarne le opzioni offensive.

Il Crystal Palace ha le risorse per creare problemi, ma il rendimento recente e le difficoltà emerse in Europa suggeriscono un compito impegnativo. La scelta ricade nettamente sulla vittoria del Brighton, che può sfruttare il momento positivo e il sostegno del proprio pubblico per prolungare la striscia di successi.

Le probabili formazioni di Brighton-Crystal Palace

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Lerma, Richards, Canvot; Khaliali, Wharton, Timber, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1