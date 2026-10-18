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Pronostico Cesena-Avellino: la media è perfetta

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Cesena-Avellino è una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Se andiamo a guardare gli ultimi dieci precedenti tra queste due squadre possiamo dire una cosa: la media è perfetta. Vale a dire che arrivano tre gol esatti. Quelli segnati ovviamente tra le due formazioni. Cesena-Avellino mette in palio dei punti assai pesanti per la classifica con gli ospiti di Nesta che cercano il colpaccio per entrare definitivamente dentro la griglia playoff e chissà, magari anche riuscire a non uscirne più.

Pronostico Cesena-Avellino
Pronostico Cesena-Avellino: la media è perfetta (Profilo Instagram Cesena) – Ilveggente.it

Non vince da quattro partite il Cesena, anche se ha piazzato comunque tre pareggi e una sconfitta nel corso di questo periodo, mentre i campani di Nesta nelle ultime cinque hanno vinto tre volte e fermato, in casa, anche il Palermo di Inzaghi che ha già salutato la compagnia e se ne sta andando a vincere il campionato. I verdi sono una squadra molto forte, non solo tecnicamente, ma soprattutto fisicamente. Riescono quasi sempre a vincere i contrasti in campo e poi colpiscono con letalità. Sarà difficile per il Cesena quindi (che sotto l’aspetto mentale non se la passa benissimo) riuscire a venirne a capo, anche se in casa gli emiliani non perdono contro l’Avellino da undici anni a questa parte.

Siccome i numeri ve li abbiamo snocciolati, è evidente che questo match possa finire con almeno tre reti complessive. E un pronostico sulla vincente? Beh, quello ve lo diamo sotto.

Come vedere Cesena-Avellino in diretta tv e in streaming

Cesena-Avellino in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Avellino è quotata 3.30 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.63 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Gol e over, per i numeri, sono assicurati. E noi crediamo che l’Avellino possa riuscire a fare risultato. La doppia esterna è un regalo quasi, ma i più coraggiosi possono anche pensare al colpaccio campano.

Le probabili formazioni di Cesena-Avellino

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Mangraviti; Bisoli, Pagano, Guidi; Frabotta, Shpendi, Fiori. 
AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Favilli. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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