Pronostico Juve Stabia-SudTirol: l’ora della rinascita

Juve Stabia-SudTirol è una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Ultimo in classifica con soli due punti – anche se ne sono stati scontati 4 di penalizzazione – la Juve Stabia cerca il colpo interno contro il SudTirol, forse la squadra che ha fatto meglio di tutti, in proporzione alle proprie possibilità, in questo inizio di stagione.

Nessuno si aspettava infatti che gli ospiti, in questo momento del campionato, potessero occupare il quinto posto in classifica con la possibilità in caso di vittoria di volare da soli al secondo posto. Succederà? Assai complicato. Crediamo che i campani siano favoriti – perché comunque c’è da dirlo, hanno dei giocatori importanti in rosa – e che in casa possano costruire quello che al momento vista la classifica è l’obiettivo stagionale, la salvezza.

Nei quattro precedenti esistenti, inoltre, tra queste due squadre, il fattore campo ha sempre avuto la meglio. Vero che nell’ultimo è venuto fuori un pareggio, ma nessuna è mai riuscita a vincere in trasferta. Diciamo che per la Juve Stabia è l’occasione della rinascita ed è l’occasione per lasciare l’ultimo posto nella graduatoria. Un’occasione d’oro, da sfruttare nel migliore dei modi.

Come vedere Juve Stabia-SudTirol in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-SudTirol in programma domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Juve Stabia vincente e che lascerà l’ultimo posto in classifica in Serie B. Una sfida che i campani devono quasi obbligatoriamente riuscire a portare dalla propria parte per iniziare un nuovo campionato praticamente. Per il SudTirol una delusione che non intaccherà ovviamente quello di buono fino al momento è stato fatto.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-SudTirol

JUVE STABIA (4-3-3): Boer; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Buglio, Kumi; Maistro, Di Nardo, Sibilli.

SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, Davi; Lopes, Anghele; Okoro.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1