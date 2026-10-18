Pronostico Malaga-Real Sociedad: lo zero non si schioda

Malaga-Real Sociedad è una gara per la nona giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Otto giornate senza vittorie. Uno zero che per il Malaga rimarrà quasi sicuramente invariato dopo la sfida alla Real Sociedad. Solamente quattro i gol fatti, e il fatto di non aver ancora sorriso si potrebbe spiegare anche in questo modo, con la poca propensione offensiva di una formazione che lotterà fino alla fine per salvarsi.
La Real Sociedad è sicuramente una truppa in ripresa. Gli ospiti hanno vinto tre delle ultime quattro partite di campionato riuscendo a invertire una rotta che sembrava non essere quella giusta all’inizio dell’anno. Ma lo sappiamo, i baschi hanno sempre avuto delle qualità importanti, prima tecniche e poi anche caratteriali. Certo, il peso della partita in Europa League (pareggiata uno a uno) potrebbe esserci. Ma Matarazzo, il tecnico ospite, ha anche utilizzato un poco di turnover perché il principale obiettivo alla fine di questa stagione è sicuramente quello di rientrare in Europa e si fa solamente tramite il campionato.
Non ci sarà nemmeno il record, per il Malaga. Che ha vinto gli ultimi due scontri diretti e che sognava ovviamente la terza affermazione di fila (ma parliamo di molti anni fa, comunque). Gli ospiti partono sicuramente con tutti i favori del pronostico e se riusciranno a tenere la porta inviolata (visti i numeri non dovrebbe poi essere così complicato) allora occhio al colpaccio esterno. Vorrebbe dire quinto posto solitario.
Come vedere Malaga-Real Sociedad in diretta tv e streaming
La sfida Malaga-Real Sociedad, gara valida per la nona giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Ci pare chiaro, per quello che vi abbiamo raccontato, che la Real Sociedad possa riuscire a prendersi una vittoria importante per volare in classifica. Niente gioie, ancora, per il Malaga. Ma se non segni è normale…
Le probabili formazioni di Malaga-Real Sociedad
MALAGA (4-2-3-1): Herrero; Rafita, Calero, Recio, Salinas; Dotor, Martinez; Larrubia, Lorenzo, Nino; Chupe.
REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Fort, Sarr, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2
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