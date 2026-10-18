Home » Pronostici » I pronostici di domenica 18 ottobre: Serie A, Liga, Bundesliga, Premier League e Eredivisie

I pronostici di domenica 18 ottobre: Serie A, Liga, Bundesliga, Premier League e Eredivisie

di

I pronostici di domenica 18 ottobre, due gare complicate per Milan e Juve. I rossoneri, dopo la goleada al Salisburgo, se la vedranno con la Dea, mentre la Signora ospita la capolista Lazio. 

Impegnate di giovedì in Europa League, Milan e Juventus chiuderanno il programma domenicale della settima giornata di Serie A. In campo prima i rossoneri a San Siro contro l’Atalanta – anche la Dea ha giocato giovedì scorso in Conference – poi toccherà alla Signora, che all’Allianz Stadium ospita la capolista a sorpresa Lazio. Il Diavolo è reduce dal roboante 4-0 al Salisburgo in trasferta, trascinato dal talentino Cisse (tripletta), ma in campionato finora ha faticato a trovare continuità. Stesso discorso per la squadra di Maurizio Sarri, risollevatasi dopo la sosta grazie ai successi – tuttavia poco probanti – contro il fanalino di coda Venezia e i ciprioti del Pafos, entrambi abbattuti 3-1 alla New Balance Arena.

I tifosi del Milan
I pronostici di domenica 18 ottobre: Serie A, Liga, Bundesliga, Premier League e Eredivisie (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Milan non riesce a battere l’Atalanta da sei partite di fila (due pareggi e 4 sconfitte). Inoltre, la Dea ha vinto entrambe le ultime due trasferte giocate al “Meazza” contro i rossoneri. Quest’anno, però, il Diavolo è imbattuto e davanti al proprio pubblico ha vinto le ultime due senza subire reti.

La chiave tattica ruota attorno alle assenze pesanti dei bergamaschi. Senza Hien e Kossounou, e con Scalvini quasi certamente out, Sarri deve reinventare la coppia centrale di difesa. Un problema non di poco conto contro un Milan che fa della velocità e degli inserimenti il suo punto di forza. Potendo attaccare la profondità, i rossoneri metteranno a dura prova la linea alta dei nerazzurri. Crediamo dunque che gli uomini di Ruben Amorim possano evitare la sconfitta in una gara da almeno due gol complessivi.

Per quanto riguarda invece la sfida tra Juve e Lazio, i bianconeri – vincenti ma tutt’altro che convincenti contro il Celta in coppa – dovranno fare attenzione a una squadra, quella di Gennaro Gattuso, che si presenta più riposata ma anche imbattuta in campionato e vogliosa di mantenere questo trend: il pareggio non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X+MULTIGOL 2-4 in Milan-Atalanta, Serie A, ore 18:00

Vincenti

  • OLYMPIACOS (in Panetolikos-Olympiacos, Super League Grecia, ore 16:00)
  • REAL SOCIEDAD O PAREGGIO (in Malaga-Real Sociedad, Liga, ore 18:30)
  • TROMSO (in Tromso-KFUM Oslo, Eliteserien, ore 19:15)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Brighton-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00
  • Groningen-Ajax, Eredivisie, ore 16:45
  • Real Madrid-Siviglia, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Fiorentina-Como, Serie A, ore 15:00
  • Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30
  • Lione-Nizza, Ligue 1, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 10.10 GOLDBET ; 10.81 SPORTBET; 10.10 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Juventus-Lazio, Serie A, ore 20:45

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Juventus-Lazio

Pronostico Juventus-Lazio: Gattuso alla ricerca del poker

Cisse festeggia con i compagni

Pronostico Milan-Atalanta: tabù a rischio caduta con l’emergenza in difesa

Vanoli

Pronostico Fiorentina-Como: la Viola è la “regina” di questo segno