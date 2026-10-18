I pronostici di domenica 18 ottobre: Serie A, Liga, Bundesliga, Premier League e Eredivisie

I pronostici di domenica 18 ottobre, due gare complicate per Milan e Juve. I rossoneri, dopo la goleada al Salisburgo, se la vedranno con la Dea, mentre la Signora ospita la capolista Lazio.

Impegnate di giovedì in Europa League, Milan e Juventus chiuderanno il programma domenicale della settima giornata di Serie A. In campo prima i rossoneri a San Siro contro l’Atalanta – anche la Dea ha giocato giovedì scorso in Conference – poi toccherà alla Signora, che all’Allianz Stadium ospita la capolista a sorpresa Lazio. Il Diavolo è reduce dal roboante 4-0 al Salisburgo in trasferta, trascinato dal talentino Cisse (tripletta), ma in campionato finora ha faticato a trovare continuità. Stesso discorso per la squadra di Maurizio Sarri, risollevatasi dopo la sosta grazie ai successi – tuttavia poco probanti – contro il fanalino di coda Venezia e i ciprioti del Pafos, entrambi abbattuti 3-1 alla New Balance Arena.

Il Milan non riesce a battere l’Atalanta da sei partite di fila (due pareggi e 4 sconfitte). Inoltre, la Dea ha vinto entrambe le ultime due trasferte giocate al “Meazza” contro i rossoneri. Quest’anno, però, il Diavolo è imbattuto e davanti al proprio pubblico ha vinto le ultime due senza subire reti.

La chiave tattica ruota attorno alle assenze pesanti dei bergamaschi. Senza Hien e Kossounou, e con Scalvini quasi certamente out, Sarri deve reinventare la coppia centrale di difesa. Un problema non di poco conto contro un Milan che fa della velocità e degli inserimenti il suo punto di forza. Potendo attaccare la profondità, i rossoneri metteranno a dura prova la linea alta dei nerazzurri. Crediamo dunque che gli uomini di Ruben Amorim possano evitare la sconfitta in una gara da almeno due gol complessivi.

Per quanto riguarda invece la sfida tra Juve e Lazio, i bianconeri – vincenti ma tutt’altro che convincenti contro il Celta in coppa – dovranno fare attenzione a una squadra, quella di Gennaro Gattuso, che si presenta più riposata ma anche imbattuta in campionato e vogliosa di mantenere questo trend: il pareggio non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+MULTIGOL 2-4 in Milan-Atalanta, Serie A, ore 18:00

Vincenti

OLYMPIACOS (in Panetolikos-Olympiacos, Super League Grecia, ore 16:00)

(in Panetolikos-Olympiacos, Super League Grecia, ore 16:00) REAL SOCIEDAD O PAREGGIO (in Malaga-Real Sociedad, Liga, ore 18:30)

(in Malaga-Real Sociedad, Liga, ore 18:30) TROMSO (in Tromso-KFUM Oslo, Eliteserien, ore 19:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brighton-Crystal Palace , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Groningen-Ajax , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Real Madrid-Siviglia, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fiorentina-Como , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Bayer Leverkusen-Friburgo , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Lione-Nizza, Ligue 1, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 10.10 GOLDBET ; 10.81 SPORTBET; 10.10 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Juventus-Lazio, Serie A, ore 20:45