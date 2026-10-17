Pronostico Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim: la corsa alla salvezza passa dal Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Borussia Mönchengladbach sta vivendo un avvio di campionato estremamente complicato. Dopo cinque giornate, la squadra è ancora ferma a zero punti e occupa l’ultimo posto in classifica. Le sconfitte contro Lipsia, Elversberg, Friburgo, Mainz e Colonia hanno messo in evidenza una fragilità che si manifesta soprattutto quando la partita si apre e gli avversari riescono a trovare spazi. Anche nelle gare più combattute, il Borussia non è riuscito a raccogliere risultati utili, pagando a caro prezzo gli errori commessi nei momenti decisivi.

La sfida casalinga rappresenta quindi un’occasione importante per provare a invertire la tendenza e ritrovare fiducia. Il problema principale resta l’equilibrio complessivo: la squadra concede troppo e fatica a proteggere il risultato, anche quando riesce a costruire occasioni e a restare in partita. Per cambiare passo serviranno maggiore attenzione nella fase difensiva e una gestione più lucida dei momenti di pressione. Il sostegno del pubblico può essere un aiuto, ma sarà necessario trasformare la spinta iniziale in una prestazione concreta per tutti i novanta minuti.

Neppure l’Hoffenheim ha iniziato la stagione nel modo sperato. Gli ospiti hanno conquistato una sola vittoria nelle prime cinque giornate di Bundesliga e arrivano da due sconfitte consecutive contro Paderborn e Amburgo. Anche in Europa League il percorso è stato complicato, con due ko nelle prime uscite. La squadra ha comunque mostrato di poter segnare e di avere risorse per mettere in difficoltà gli avversari, ma la continuità resta il principale limite. Di fronte a un Borussia in crisi, l’Hoffenheim ha l’opportunità di cercare punti preziosi, anche se dovrà evitare di concedere spazi a una formazione che ha urgente bisogno di reagire.

Come vedere Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “GOL” è quotata a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Borussia Mönchengladbach ha il vantaggio di giocare in casa, ma le cinque sconfitte consecutive e i numerosi gol incassati raccontano una squadra ancora alla ricerca di stabilità. L’Hoffenheim non offre garanzie, ma ha ottenuto risultati leggermente migliori e può sfruttare le difficoltà difensive dei padroni di casa.

La scelta è la vittoria dell’Hoffenheim, che sembra avere qualche certezza in più in questo momento e può approfittare della pressione che grava sul Borussia. Ci si può attendere una gara aperta, nella quale la capacità di limitare gli errori sarà decisiva per conquistare punti importanti.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-3): Nicolas; Hashioka, Diks, Chiarodia; Scally, Uno, Sander, Ullrich; Bolin, Lidberg, Mohya.

HOFFENHEIM (4-4-2): Baumann; Coufal, Kabak, Machida, Rots; Conté, Avdullahu, Burger, Daghim; Lemperle, Asllani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2