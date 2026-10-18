Tennis, lunedì ricco ad Almaty: quattro sfide da decifrare

Atmane-Hijikata, Kecmanovic-Duckworth, Mannarino-Vukic e Tsitsipas-Kovacevic sono quattro match del primo turno dell’Almaty Open: analisi, notizie e pronostici di lunedì.

L’Almaty Open apre il programma del tabellone principale lunedì 19 ottobre, con il cemento indoor kazako pronto a ospitare una giornata ricca di incontri interessanti. Tra le sfide del primo turno spiccano Terence Atmane-Rinky Hijikata, Miomir Kecmanovic-James Duckworth, Adrian Mannarino-Aleksandar Vukic e Stefanos Tsitsipas-Aleksandar Kovacevic. Quattro confronti diversi per caratteristiche, nell’ambito dei quali servizio, risposta e capacità di adattarsi alle condizioni rapide della superficie possono incidere in maniera significativa.

Atmane-Hijikata mette di fronte due giocatori che cercheranno sin da subito di assumere il controllo dello scambio. Il francese mancino può creare angoli scomodi e variare le traiettorie, mentre l’australiano dispone di un tennis aggressivo, adatto a cercare profondità e a guadagnare campo. Sul cemento indoor sarà importante soprattutto la gestione dei turni di servizio, perché concedere occasioni in risposta potrebbe costare caro. Hijikata è il favorito per la vittoria di questo incontro: la sua capacità di accelerare e di sostenere un ritmo elevato può rivelarsi decisiva se riuscirà a mantenere precisione nei colpi d’inizio gioco. Atmane ha qualità per complicargli la partita, ma l’australiano sembra avere le caratteristiche adatte per imporsi in un confronto che potrebbe essere deciso da pochi punti.

Anche in Kecmanovic-Duckworth il servizio avrà un peso rilevante. Il serbo è un giocatore abituato a costruire gli scambi da fondo e a cercare continuità, mentre l’australiano può fare affidamento sulla battuta e sulle accelerazioni per abbreviare i punti. Per Kecmanovic sarà importante non lasciare a Duckworth troppo spazio per comandare con il primo colpo dopo il servizio. La preferenza va a Kecmanovic, che appare meglio attrezzato per gestire una partita in cui la pazienza potrebbe fare la differenza.

Almaty Open: analisi e pronostici del primo turno

Mannarino-Vukic mette a confronto il tennis mancino e ricco di variazioni del francese con la maggiore propensione dell’australiano a cercare punti rapidi. Mannarino può disinnescare parte della potenza avversaria cambiando ritmo e togliendo peso alla palla, ma le condizioni indoor potrebbero favorire chi riesce a imporre un gioco più diretto. Vukic ha le armi per sfruttare questa situazione e cercare di comandare gli scambi fin dalle prime battute. Il pronostico è a favore di Vukic, soprattutto se l’australiano riuscirà a essere incisivo al servizio e a evitare di farsi trascinare nelle variazioni del francese. Mannarino ha l’esperienza per rendere il confronto complicato, ma Vukic può sfruttare meglio la velocità della superficie.

Tsitsipas-Kovacevic chiude il gruppo delle sfide più calde del primo turno. Il greco possiede un gioco offensivo, con un dritto capace di aprire il campo e di mettere pressione agli avversari; Kovacevic può rispondere con un tennis aggressivo e cercare di accorciare gli scambi. Per Tsitsipas sarà fondamentale proteggere il rovescio e sfruttare le occasioni per prendere l’iniziativa. La scelta ricade su Tsitsipas, che ha maggiore esperienza nei tornei di alto livello e dispone di soluzioni offensive per indirizzare il confronto. Kovacevic può restare in partita se servirà con efficacia, ma il greco parte con più strumenti per gestire i momenti importanti.

Hijikata in Atmane-Hijikata

Kecmanovic in Kecmanovic-Duckworth

Vukic in Mannarino-Vukic

Tsitsipas in Tsitsipas-Kovacevic