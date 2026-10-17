Pronostico Bayer Leverkusen-Friburgo: prova di maturità alla BayArena

Bayer Leverkusen-Friburgo è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Bayer Leverkusen torna alla BayArena con l’obiettivo di proseguire la risalita in campionato e avvicinarsi alle prime posizioni. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Elversberg, la squadra ha reagito con risultati convincenti, alternando vittorie e un pareggio prima del successo per 4-3 sul campo del Mainz. Anche in Europa League è arrivata una prova positiva contro il Lech Poznan, battuto 4-0: un risultato che conferma le buone potenzialità offensive della formazione allenata da Carles Martínez.

La formazione di casa ha mostrato una buona crescita sul piano offensivo e sembra aver trovato maggiore continuità dopo le difficoltà iniziali. Per compiere un ulteriore passo avanti sarà però importante mantenere equilibrio tra i reparti e ridurre gli errori che possono riaprire le partite. Il calendario ravvicinato impone inoltre una gestione attenta delle energie, ma giocare davanti al proprio pubblico offre al Leverkusen un’occasione importante per confermare i progressi delle ultime settimane.

Il Friburgo si presenta alla BayArena con numeri ancora più significativi in campionato. La squadra di Julian Schuster è rimasta imbattuta nelle prime cinque giornate, raccogliendo 13 punti grazie a un percorso caratterizzato da quattro vittorie e un pareggio. Dopo aver superato Werder Brema, Paderborn e Borussia Mönchengladbach, è arrivato il pari contro l’Eintracht Francoforte, prima del successo per 2-1 sullo Schalke. Anche in Conference League il cammino è iniziato con una vittoria, seppure sofferta, contro lo Jablonec. Il Friburgo ha quindi dimostrato di saper gestire impegni differenti, ma la trasferta contro un avversario in crescita rappresenta un test significativo per le ambizioni di vertice.

Come vedere Bayer Leverkusen-Friburgo in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayer Leverkusen e Friburgo è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Friburgo si presenta con una classifica migliore e una striscia positiva che testimonia la solidità del gruppo. La squalifica di Suzuki, tuttavia, riduce le alternative a disposizione di Schuster, mentre il Bayer può contare sul fattore campo e su un attacco che ha già mostrato di poter fare la differenza.

Scegliamo allora di puntare sulla vittoria del Bayer Leverkusen: i padroni di casa hanno ritrovato continuità dopo un avvio difficile e possono sfruttare la maggiore qualità offensiva per superare una squadra che finora ha raccolto risultati eccellenti. La gara potrebbe comunque restare aperta, soprattutto se il Friburgo riuscirà a mantenere compattezza e ordine.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Friburgo

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez; García, Fernández; Diaby, Maza, Moreira; Schick.

FRIBURGO (4-2-3-1): Backhaus; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Engelhardt; Beste, Höler, Scherhant; Matanović.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1