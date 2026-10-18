Pronostico Lione-Nizza: quarta di fila in casa

Lione-Nizza è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Lione di Paulo Fonseca ha messo subito da parte la sconfitta della passata settimana contro il Lens vincendo contro il Crystal Palace in Europa. Una botta d’orgoglio importante per i padroni di casa, che vogliono andarsene al secondo posto in classifica battendo un Nizza che ha sì ricominciato a vincere, ma che non pare proprio avere le qualità giuste per farlo su questo campo.

Gli ospiti si presentano a questo appuntamento forti di due vittorie di fila, ma entrambe le affermazioni sono arrivate in casa. In trasferta il Nizza in questa stagione ha sempre perso così come ha sempre perso negli ultimi tre scontri diretti giocati in casa del Lione. Ora, anche l’impegno in mezzo alla settimana deve essere tenuto in considerazione, ma in generale i padroni di casa hanno gli uomini adatti (e sicuramente anche una rosa molto importante) per riuscire a gestire il doppio impegno. Oltre che all’esperienza che sicuramente in questi casi non fa mai male.

Insomma, numeri, precedenti, stato di forma (in casa e in trasferta) e qualità, ci inducono a dire solamente una cosa. E sotto vi diciamo come questa partita potrebbe serenamente andare a finire.

Come vedere Lione-Nizza in streaming

Lione-Nizza è in programma domenica alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La quota della vittoria del Lione è in rialzo, quella del GOL è in calo. Noi diremmo che si potrebbe anche andare di combo per chi ha coraggio. Altrimenti crediamo che Fonseca si possa davvero prendere un’altra vittoria interna, la quarta di fila per la sua squadra contro il Nizza tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Lione-Nizza

LIONE (4-3-3): Grief; Athekame, Bacher, Kluivert, Abner; Tessmann, Morton; Tolisso, Sulc, Nakamura; Nuamah.

NIZZA (4-3-3): Diouf; Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza; Clauss, Camara, Witsel, Nkounkou; Hein, Diop; Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1