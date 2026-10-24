Pronostico Hull City-Brentford: la prima frenata non cancella la partenza sprint

Hull City-Brentford è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il ritorno in Premier League sta regalando all’Hull City un avvio incoraggiante, soprattutto davanti al proprio pubblico. I Tigers sono rimasti imbattuti nelle prime tre partite casalinghe di campionato, un traguardo che nella storia del club si era verificato soltanto una volta. La squadra di Sergej Jakirovic, però, arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Fulham, maturata al termine di una prestazione che lo stesso allenatore ha giudicato troppo lenta e poco aggressiva. Con nove punti raccolti in sette giornate, l’Hull vuole riprendere il cammino senza perdere la solidità mostrata nelle gare interne.
Il Brentford si presenta con un punto in più in classifica, ma anche con la voglia di reagire dopo il primo passo falso della stagione. Il 2-1 incassato contro il Liverpool ha interrotto la striscia positiva delle Bees, penalizzate dall’espulsione di Yarmoliuk dopo il vantaggio firmato da Lewis-Potter. Keith Andrews ha comunque sottolineato la personalità mostrata dalla squadra, chiamata ora a trasformare quella reazione in una prestazione concreta in trasferta. C’è un dato che merita attenzione: il Brentford ha segnato per primo in tutte le sette giornate disputate finora, una continuità che può diventare decisiva anche contro i Tigers.
La partita mette quindi di fronte due squadre con motivazioni diverse: l’Hull può sfruttare il rendimento casalingo per complicare i piani degli ospiti, ma dovrà evitare gli errori di concentrazione e la passività emersi contro il Fulham. Il Brentford, invece, ha mostrato maggiore incisività offensiva e cercherà di indirizzare subito l’incontro, facendo leva sulla qualità della propria trequarti. Le assenze e le squalifiche a centrocampo potrebbero condizionare le scelte di Andrews, ma gli ospiti partono comunque con qualcosa in più sul piano delle prospettive.
Come vedere Hull City-Brentford in diretta tv e streaming
La sfida tra Hull City e Brentford è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Brentford ha le qualità per tornare alla vittoria: l’avvio di stagione è stato convincente e la squadra ha dimostrato di riuscire a trovare il gol con grande regolarità. La sconfitta contro il Liverpool non cancella quanto di buono mostrato nelle prime giornate, anche se le assenze in mezzo al campo impongono attenzione.
L’Hull City può sfruttare il fattore casa e ha già dimostrato di saper restare in partita davanti ai propri tifosi. La scelta resta però orientata verso il successo esterno del Brentford, con la possibilità che anche i Tigers riescano a trovare la rete.
Le probabili formazioni di Hull City-Brentford
HULL CITY (5-4-1): Tzolakis; Coyle, Ajay, Egan, Herrington, Giles; Belloumi, Crooks, Slater, Thomas; McBurnie. Allenatore: Jakirovic.
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Schuster, Diouf; Sangaré, Jensen; Anthony, Lewis-Potter, Schade; Thiago. Allenatore: Andrews.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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