Pronostico Atletico Madrid-Deportivo A Coruña: la striscia è inarrestabile

Atletico Madrid-Deportivo A Coruna è una gara della decima giornata della Liga spagnola e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Quattordici partite di fila senza nessuna sconfitta. Undici vittorie e tre pareggi. Questa è la striscia aperta dell’Atletico Madrid contro il Deportivo. L’ultimo confronto è dello scorso gennaio, in Coppa del Re, quando i madrileni s’imposero per uno a zero.

Evidente che questa striscia di risultati utili possa continuare a rimanere aperta. L’Atletico Madrid ha ingranato la marcia giusta e adesso riesce a vincere, così come successo lo scorso fine settimane, anche quelle partite complicate che in altri casi sarebbero anche finite in pareggio. C’è un dato significativo che riguarda la squadra di Simeone: in otto delle nove partite di campionato giocate fino ad oggi, l’Atletico è riuscito a sbloccare la partita. Non dovrebbero esserci nemmeno problemi, nel match in programma sabato sera, ad aggiornare ulteriormente in maniera positiva questa statistica, anche perché il Depor, dopo un discreto avvio, nelle ultime cinque partite non ha mai vinto. E non ci pare che questa squadra possa avere la forza di prendersi dei punti su un campo così complicato.

Ulteriori motivazioni per l’Atletico arriveranno sicuramente poi dal fatto che domenica sera è previsto il Clasico. E in ogni caso, con una vittoria, la truppa del Cholo qualche punto alle contendenti al titolo lo prenderà sicuro.

Come vedere Atletico Madrid-Deportivo A Coruna in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Deportivo A Coruna, gara valida per la decima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Senza particolari problemi l’Atletico Madrid si prenderà questa vittoria allungando la striscia di risultati utili contro il Depor.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Deportivo A Coruna

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Cardoso, Barrios; Simeone, Kang-in, Baena; Alvarez.

DEPORTIVO A CORUNA (4-2-3-1): Roman; Navarro, Gimenez, Noubi, Quagliata; Amatucci, Villares; Cruz, Soriano, Hernandez; Nsongo.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0