Pronostico Barcellona-Real Madrid: i bookmaker sono spietati

Barcellona-Real Madrid è una partita della decima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, non poteva utilizzare parole più giuste, a margine della vittoria della sua squadra contro il Lipsia mercoledì scorso in Champions League, per presentare questa partita, sottolineandone la gigantesca dimensione internazionale che ormai ha raggiunto. “Il Clásico è il Clásico – ha detto il tecnico portoghese – Ogni volta il mondo del calcio si ferma”. Ed anche stavolta, ne siamo abbastanza certi, sarà così, con la supersfida del Camp Nou tra le due corazzate – nonché storiche e acerrime rivali, non solo calcistiche – della Liga, pronta a tenere incollati agli schermi (televisori, pc o smartphone, fate voi) gli appassionati di tutto il mondo.

La prima cosa che ci colpisce sono le quote, eccessivamente basse, relative al possibile successo del Barcellona. Per i bookie è quasi una gara senza storia e francamente non ce la sentiamo di dargli torto. Dopo nove giornate, i blaugrana hanno già collezionato numeri da fantascienza: 9 vittorie su 9, 39 reti segnate e 9 subite (miglior attacco e terza difesa meno battuta) e una sensazione di totale invulnerabilità. Forse anche per via delle giocate fenomenali di Yamal e Raphinha, autori già di 20 gol complessivi (12 il brasiliano e 8 lo spagnolo, in odor di Pallone d’Oro) in campionato.

L’ultimo match di Champions League, tuttavia, ha un po’ riportato sulla terra i catalani, che hanno incassato il primo KO stagionale a Parigi, contro i campioni d’Europa del PSG, allenati dall’ex Luis Enrique e vittoriosi al termine di un pirotecnico 4-2.

Mou rischia di sprofondare in classifica

I transalpini sono riusciti a scalfire le certezze del Barça, soffocandolo con il pressing e attaccando ferocemente gli spazi prima che la difesa blaugrana potesse ricomporsi, oltre a recuperare palloni su palloni nella metà campo della squadra di Hansi Flick.

Il Real Madrid saprà prendere spunto, ricalcando le orme del PSG? Complicato, molto complicato. I Blancos possono contare su delle individualità pazzesche, ma non sono abituati a fare quel tipo di calcio, a sacrificarsi così tanto in fase di non possesso. Mou, però, è uno dei pochi che sa come affrontare, anche emotivamente e mentalmente, questo tipo di partite e cercherà sicuramente di portarle su terreni diversi.

La frecciatina lanciata dopo il Lipsia, abbattuto 4-1 al “Bernabeu”, a proposito delle 24 ore di riposo in meno rispetto al Barcellona è, in tal senso, abbastanza esplicativa. Fatto sta che il Real Madrid deve tentare di portare quantomeno punti a casa, considerato che il divario in classifica è già di sei punti (differenza reti +30 contro +16). Le Merengues, a differenza del Barça, hanno commesso diversi passi falsi, come ad esempio i due KO in trasferta con Atletico Madrid e Betis.

Dalla Spagna sono abbastanza certi che Mou valuterà anche la difesa a tre al Camp Nou. In quel caso dietro giocherebbero Rudiger, Konaté e Huijsen, con Valverde e Cucurella esterni a tutta fascia e Bellingham. Ancora assente Vinicius, squalificato: il brasiliano, tuttavia, sembra essere finito dietro a Diomande nelle gerarchie. Dall’altro lato, Flick ha qualche problema dietro, dove non potrà contare sugli infortunati Eric Garcia e Koundé. Si è fatto male pure Dani Olmo, il cui posto sulla trequarti verrà preso da Fermin Lopez.

Come vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Barcellona-Real Madrid, valida per la decima giornata della Liga, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

Sarà tuttavia possibile assistere al Clásico in diretta tv in chiaro su Italia 1 (canale 106 e 506 del digitale terrestre). Mediaset ha infatti acquisito i diritti sui match più importanti delle tre big della Liga.

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Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. La combo “Gol+Over 3.5” è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet.

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Il pronostico

Un dato impressiona più degli altri: il Barcellona ha vinto le ultime 23 partite casalinghe di fila nella Liga. Ben 19 di questi 23 successi sono arrivati con almeno due gol di scarto. Numeri che dimostrano l’onnipotenza di questa squadra quando gioca davanti al suo pubblico. Il Real Madrid, al contrario, non sembra ancora avere la compattezza di squadra per reggere l’urto per 90 minuti al Camp Nou: ecco perché sbilanciarsi e puntare sull’1 non è affatto una cattiva idea. Poi, ovviamente, gol e spettacolo non mancheranno: basti pensare che solo uno degli ultimi 9 scontri diretti tra Barça e Real si è concluso con il segno Under+No Gol.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermín Lopez, Gordon; Raphinha.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Valverde, Mbappé, Diomande.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2