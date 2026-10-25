Home » CALCIO » Pronostico PSG-Lione: c’è già il primo verdetto

Pronostico PSG-Lione: c’è già il primo verdetto

di

PSG-Lione è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca lunedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un primo verdetto già c’è: la partita che era in programma nella serata di domenica è stata spostata lunedì. Disordini possibili a Parigi, quindi meglio evitarli.

Pronostico PSG-Lione
Pronostico PSG-Lione: c’è già il primo verdetto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Entrando poi nel dettaglio del match, il PSG come sappiamo è falcidiato dagli infortuni. Nella vittoria contro il Barcellona Luis Enrique ha perso Kvara, Marquinhos e Dembele. Una squadra che ok è la più forte del Mondo, e che gioca un calcio benissimo, ma non è un momento fortunato. E il Lione di Fonseca, primo in classifica (insieme a tutte le altre con 14 punti) potrebbe approfittarne per portare a casa un risultato positivo.

L’anno scorso addirittura il Lione riuscì nell’impresa di prendersi il malloppo pieno. Una gara quella che regalò tre punti pesantissimo. Ma se dobbiamo pensare ad un pronostico serio, nel senso quasi assicurato perché gli ultimi sette scontri diretti sono finiti in questo modo, ve ne diciamo uno sotto. 

Come vedere PSG-Lione in streaming

Come vedere PSG-Lione
Come vedere PSG-Lione in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

PSG-Lione è in programma lunedì alle 20:30. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 5.25 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.50 su GoldBet e Lottomatica e 1.50 su SportBet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Negli ultimi sette scontri diretti questa partita è finita con almeno un gol per squadra. E vedendo i numeri che accompagnano queste due formazioni all’inizio di questa annata, non pensiamo minimamente che non possa finire, di nuovo, in questo modo. Una gara da GOL, quindi. E occhio al pareggio, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima è un risultato che potrebbe realmente venire fuori.

Le probabili formazioni di PSG-Lione

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Digne; Fernandez, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Torres, Doue.
LIONE (4-2-3-1): Descamps; Athekame, Mata, Niakhate, Abner; Morton, Tessmann; Nuamah, Nartey, Tolisso; Sulc.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Ramos

Pronostico Udinese-Milan: occhio a questa statistica sui tempi

Woltemade

Pronostico Lecce-Juventus: in Salento finisce sempre così

Pronostico Atalanta-Frosinone

Pronostico Atalanta-Frosinone: una sola sconfitta nell’ultimo anno