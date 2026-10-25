Pronostico Verona-Pisa: quinta volta di fila?

Verona-Pisa è una gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Parliamo di due squadre sicuramente costruite per cercare la promozione in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. E parliamo di due squadre, Verona e Pisa, che vivono dei momenti molto diversi.

I padroni di casa non accelerano, Baroni ancora non riesce a dare un’impronta e avrebbe bisogno di una vittoria. Bianco, dal lato opposto, viene da due vittorie di fila. Insomma, ci sono dei fattori che alla fine possono portare a quello che sarebbe il quinto risultato consecutivo che alla fine di questo match viene fuori.

Sì, perché gli ultimi quattro scontri diretti hanno regalato altrettanti pareggi. Tre, addirittura, per zero a zero. Lo scorso anno, con le squadre che cercavano dei punti per raggiungere la salvezza, la X è quasi sempre scontata, sia all’andata che al ritorno. Adesso un po’ meno, c’è da dirlo, perché comunque sono due formazioni che lottano per obiettivi diversi e soprattutto in attacco, per la Serie B, hanno delle qualità importanti.

Come vedere Verona-Pisa in diretta tv e in streaming

Verona-Pisa in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Una gara da almeno un gol per squadra, sì perché davanti parliamo di due squadre forti che hanno uomini che possono fare decisamente la differenza. Poi occhio al pareggio, sarebbe il quinto di fila tra queste due squadre. Tutti i fattori ci portano a dire questo.

Le probabili formazioni di Verona-Pisa

VERONA (4-3-3): Perilli; Zappa, Calabrese, Dawidowicz, De Battisti; Iannoni, Bernede, Le Borgne; Livramento, Mosquera, Sarr.

PISA (3-4-2-1): Confente; Primasso, Caracciolo, Angori; Zanon, Leone, Correira, Leris; Moreo, Tramoni; Pittarello.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1