Pronostico Friburgo-Bayern Monaco: scintille assicurate

Friburgo-Bayern Monaco è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Friburgo si prepara a ospitare il Bayern Monaco dopo una settimana complicata, caratterizzata da due sconfitte consecutive. Al ko per 2-1 sul campo del Bayer Leverkusen in Bundesliga è seguito il pesante 3-0 incassato a Monaco in Conference League. La squadra di Julian Schuster resta comunque terza in classifica con 13 punti, a una sola lunghezza dalla vetta, e può contare su un rendimento interno fin qui convincente. Per restare agganciata alle posizioni di vertice, però, servirà una prova ben diversa da quella offerta in Europa.

Il Bayern Monaco si presenta all’Europa-Park Stadion da capolista, a quota 14 punti, con quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei giornate. Il dato più impressionante riguarda la produzione offensiva: 22 reti realizzate, una media superiore a tre gol a partita. Nell’ultimo turno di campionato è arrivato il netto 6-1 contro il Lipsia, risultato che ha confermato la capacità della formazione bavarese di mettere sotto pressione qualsiasi avversario. La trasferta di Friburgo rappresenta un nuovo test per una squadra che punta a consolidare il primato.

Il Friburgo ha segnato con regolarità nelle prime giornate, ma le ultime due uscite hanno evidenziato qualche problema nella gestione delle fasi difensive. Contro il Bayern, concedere spazi potrebbe rivelarsi particolarmente rischioso. I padroni di casa hanno comunque dimostrato di saper sfruttare il proprio stadio e possono trovare occasioni se riusciranno a mantenere un atteggiamento propositivo. Gli ospiti partono con un vantaggio evidente sul piano della continuità e della capacità realizzativa. La gara potrebbe svilupparsi su ritmi elevati, con il Friburgo chiamato a reagire e il Bayern pronto ad approfittare di ogni disattenzione. Lo scenario più interessante è quello di una partita con almeno tre reti complessive, senza escludere che entrambe le squadre riescano a segnare.

Come vedere Friburgo-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra Friburgo e Bayern Monaco è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Bayern Monaco ha le carte in regola per imporsi anche in trasferta, ma il Friburgo ha raccolto risultati importanti davanti al proprio pubblico e difficilmente rinuncerà a cercare la rete. La recente fragilità difensiva dei padroni di casa e la straordinaria produttività offensiva degli ospiti rendono plausibile una partita ricca di occasioni.

La previsione è orientata verso almeno tre gol complessivi, con entrambe le squadre a segno. Il Bayern resta favorito per qualità e continuità, ma il Friburgo può sfruttare il fattore campo per rendere il confronto più combattuto del previsto.

Le probabili formazioni di Friburgo-Bayern Monaco

FRIBURGO (4-2-3-1): Backhaus; Kübler, Ginter, Rosenfelder, Günter; Eggestein, Osterhage; Irié, Suzuki, Grifo; Höler. Allenatore: Schuster.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2