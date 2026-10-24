Pronostico Hoffenheim-Bayer Leverkusen: la risalita passa da una trasferta insidiosa

Hoffenheim-Bayer Leverkusen è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La vittoria ottenuta sul campo del Borussia Mönchengladbach ha restituito un po’ di serenità all’Hoffenheim, ma il percorso in Bundesliga resta complicato. Dopo sei giornate, la squadra di casa ha già incassato quattro sconfitte e occupa la parte bassa della classifica, con un margine ridotto sulla zona retrocessione. I tre punti conquistati nell’ultimo turno rappresentano un segnale positivo dopo i ko contro Paderborn e Amburgo, ma per dare continuità alla ripresa servirà una prestazione più solida.

Di fronte ci sarà un Bayer Leverkusen che ha iniziato il campionato con un rendimento decisamente migliore. Archiviata la sconfitta all’esordio contro l’Elversberg, gli ospiti hanno raccolto quattro vittorie nelle cinque giornate successive e sono reduci da tre successi consecutivi. Il 2-0 contro il Lipsia, il 4-2 sul campo del Mainz e il 2-1 contro il Friburgo hanno confermato una crescita che permette alla formazione di Carles Martínez di guardare con ambizione alle posizioni più alte della classifica.

Entrambe le formazioni sono state impegnate in Europa League durante la settimana e potrebbero quindi dover gestire con attenzione le energie. L’Hoffenheim ha bisogno di sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalle zone pericolose, ma le difficoltà mostrate nelle prime giornate non possono essere ignorate. Il Bayer Leverkusen, invece, arriva all’appuntamento con maggiore fiducia e una serie di risultati che testimonia la sua superiorità nell’attuale momento della stagione.

Come vedere Hoffenheim-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 208). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Bayer Leverkusen parte favorito grazie a un rendimento più convincente e a una serie positiva che ha rafforzato le sue ambizioni. La squadra ospite ha mostrato maggiore continuità e sembra avere gli strumenti per sfruttare le difficoltà di un Hoffenheim ancora troppo discontinuo.

Il successo casalingo contro il Borussia Mönchengladbach potrebbe dare fiducia ai padroni di casa, ma il confronto con un avversario in crescita presenta un livello di difficoltà superiore. La scelta è quindi orientata verso la vittoria del Bayer Leverkusen, con un risultato che potrebbe premiare la maggiore solidità degli ospiti.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Bayer Leverkusen

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Hranáč, Machida, Rots; Avdullahu, Prass; Conté, Asllani, Hložek; Lemperle. Allenatore: Ilzer.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez; García, Fernández; Diaby, Maza, Moreira; Schick. Allenatore: Martínez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2