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Pronostico PSV Eindhoven-Feyenoord: assalto premiato

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PSV Eindhoven-Feyenoord è una partita valida per la decima giornata del campionato olandese e si gioca domenica alle 14:30: formazioni e pronostico.

Una gara d’altissima classifica. Il PSV è terzo con 19 punti, il Feyenoord al momento guida il campionato con 23. C’è l’occasione, quindi, per i padroni di casa, di avvicinare la squadra che guarda tutti dall’alto verso il basso.

Pronostico PSV-Feyenoord
Pronostico PSV Eindhoven-Feyenoord: assalto premiato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non perde da cinque anni, in casa, il PSV contro il Feyenoord. Tantissimi anni. Da quel momento in poi due pareggi ma soprattutto tre vittorie consecutive negli ultimi tre scontri diretti. Un campo indigesto per il Feyenoord, che ha perso anche in Europa nel corso della settimana (a differenza dei padroni di casa che hanno vinto sul complicatissimo campo del Porto) e che potrebbe assaporare l’amaro gusto della seconda sconfitta in pochi giorni.

Di certo sarà una partita spettacolare, nessun dubbio. Negli ultimi dieci scontri diretti questa sfida, in otto occasioni, ha regalato almeno tre reti complessive. Ci aspettiamo ovviamente un PSV d’assalto, voglioso di dare ulteriori continuità ai propri risultati, e voglioso ovviamente di avvicinarsi ad una squadra che fino ad oggi è riuscita a fare moltissimo in campionato. Ci sta, eccome, insomma, un’affermazione dei padroni di casa. E andiamo a vedere insieme sotto nel nostro pronostico in che modo potrebbe arrivare.

Come vedere PSV Eindhoven-Feyenoord in diretta tv e in streaming

PSV Eindhoven-Feyenoord è in programma domenica alle 14:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Entrambe a segno, sicuro. Con quota in calo. Gara da almeno tre reti complessive, ovviamente anche questo. Crediamo poi, per quello che è lo score generale e per quello che è il momento, che il PSV possa riuscire a prendersi una vittoria importantissima per il proprio cammino in campionato.

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Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Feyenoord

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Hansen; Bajraktarevic, Fernandez, Perisic; Til.
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Marmol, Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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