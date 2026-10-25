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I pronostici di domenica 25 ottobre: Serie A, Liga, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga

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I pronostici di domenica 25 ottobre, c’è grande attesa per il Clásico tra Barcellona e Real Madrid. L’Inter ha una grande occasione, Juve e Milan rischiano in trasferta. 

L’ottava giornata di Serie A si conclude di domenica. Martedì prossimo, infatti, si ritorna subito in campo per il turno infrasettimanale. Sono cinque le gare in programma oggi e si parte con il lunch match tra Inter e Fiorentina a San Siro, in cui i nerazzurri, reduci dal sofferto successo in Champions League con lo Shakhtar Donetsk, cercheranno di conquistare la settima vittoria in 8 turni, allo scopo di mantenere la vetta della classifica.

Mourinho
I pronostici di domenica 25 ottobre: Serie A, Liga, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le insidie, però, non mancano: la Viola è penultima in classifica ed ha bisogno disperatamente di punti. I numeri difensivi dei gigliati, tuttavia, confortano Cristian Chivu: la squadra di Paolo Vanoli ha subito 17 reti ed è la peggior retroguardia del torneo, che dovrà vedersela con un’Inter che quest’anno hanno vinto tutte e quattro le gare casalinghe di questa Serie A segnando la bellezza di 15 gol.

Qualche ora più tardi toccherà a Juventus e Milan, protagoniste giovedì scorso in Europa League (pareggio dei bianconeri con il Rennes, pesante sconfitta dei rossoneri a Bournemouth). Entrambe saranno impegnate in trasferte ostiche: la Signora continua a perdere pezzi – si sono fatti male pure Celik e Gonzalez – e non può permettersi di sottovalutare il Lecce, corsaro 3-0 una settimana fa a Udine, ma anche per il Diavolo non sarà semplice portare via punti dal Friuli contro un avversario intenzionato a mettere fine alla striscia negativa che dura da 5 gare. Amorim, oltretutto, è in totale emergenza dopo gli stop di Rabiot, Moreira e Gila.

Il match più atteso dei giornata, in ogni caso, resta il Clásico tra Barcellona e Real Madrid. A proposito della sfida tra le due corazzate di Spagna, c’è un dato che impressiona più degli altri: il Barça ha vinto le ultime 23 partite casalinghe di fila nella Liga. Ben 19 di questi 23 successi sono arrivati con almeno due gol di scarto. Numeri che dimostrano l’onnipotenza di questa squadra quando gioca davanti al suo pubblico. Il Real, al contrario, non sembra ancora avere la compattezza di squadra per reggere l’urto per 90 minuti al Camp Nou. Gol e spettacolo assicurati in Catalogna.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X+MULTIGOL 2-4 in Inter-Fiorentina, Serie A, ore 12:30

Vincenti

  • ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Getafe, Liga, ore 14:00)
  • PALERMO (in Palermo-Carrarese, Serie B, ore 15:00)
  • MARSIGLIA (in Marsiglia-Le Havre, Ligue 1, ore 17:15)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Liverpool-Brighton, Premier League, ore 15:00
  • Atalanta-Frosinone, Serie A, ore 15:00
  • Friburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • PSV Eindhoven-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30
  • Rennes-Strasburgo, Ligue 1, ore 18:30
  • Barcellona-Real Madrid, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (Scelta Veggente+Vincenti+Over 2.5+Gol): 26.90 GOLDBET ; 35.01 SPORTBET; 26.90 LOTTOMATICA; 34.94 DAZNBET

Il “clamoroso”

2+OVER 1.5 in Manchester United-Bournemouth, Premier League, ore 15:00

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