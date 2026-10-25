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Pronostico Palermo-Carrarese: nessuno può fermare Inzaghi (adesso)

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Palermo-Carrarese è una gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

E chi lo ferma Pippo Inzaghi in questo momento? Nessuno. Il Palermo, primo in classifica, vuole correre veloce, sapendo soprattutto che prima o poi qualche passo falso nel corso di un’annata lunghissima arriverà. Fisiologico. Ecco perché è giusto battere quando il ferro è caldo. E in questo momento è bollente.

Pronostico Palermo-Carrarese
Pronostico Palermo-Carrarese: nessuno può fermare Inzaghi (adesso) (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La vittoria contro il Mantova in trasferta ha permesso ai rosanero di piazzare un grosso risultato contro la truppa che cercava di tenere aperto il campionato. Niente da fare, anche in quel caso i siciliani hanno vinto e non sembra possano esserci chissà quali problemi contro la Carrarese. Che è vero, viene da due belle vittorie di fila che hanno aggiustato, almeno momentaneamente, una classifica che pareva complicata. Ma questa striscia si fermerà contro la vera corazzata di tutto il campionato cadetto. Per la promozione del Palermo è solamente questione di tempo, non di altro. Lo sappiamo tutti e lo sanno anche le diverse squadre della cadetteria che si giocano gli altri due posti per la Serie A.

Contro il Mantova i siciliani non hanno preso nemmeno gol. Era questo uno dei punti deboli, se così lo vogliamo chiamare, della squadra di Inzaghi. Se aggiustano anche sto fattore è inutile quasi giocare. Di certo non è inutile questa partita, che ci pare indirizzata, e che regalerà alla capolista del campionato altri tre punti pesantissimi. Mettere in cascina.

Come vedere Palermo-Carrarese in diretta tv e in streaming

Palermo-Carrarese in programma domenica alle 15:00 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Non ci possono essere dubbi, minimi, sulla vittoria del Palermo. Inzaghi non vuole cali di tensione e quindi si aspetta un’altra prova di forza dei suoi uomini, che senza dubbio arriverà.

Le probabili formazioni di Palermo-Carrarese

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. 
CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri; Oliana, Reale; Belloni, Parlanti, Schiavi, Topalovic, Rouhi; Abiuso, Rubino. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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