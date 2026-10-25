Pronostico Galatasaray-Fenerbahçe: questi numeri suggeriscono spettacolo

Galatasaray-Fenerbahçe è una partita della nona giornata della Süper Lig e si gioca lunedì alle 19:30: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Turchia calcistica si ferma per la partita più attesa, vale a dire il Derby Intercontinentale (Kıtalararası Derbi) tra i due principali club di Istanbul, nonché i più titolati del calcio turco, Galatasaray e Fenerbahçe. Dopo 8 turni di campionato sono tre i punti che separano gli uomini di Okan Buruk e quelli di Ismail Kartal: il Gala è secondo – nel fine settimana è stato momentaneamente superato in vetta dal sorprendente Amad – a quota 19, il Fener invece è fermo a 16.

Chi sta meglio sono sicuramente i giallorossi, nonostante finora siano apparsi meno dominanti del solito. Mercoledì scorso Osimhen e compagni si sono scatenati in Champions League, andando a vincere 4-2 in casa del Lille e centrando il primo successo in questa edizione della manifestazione continentale.

Una vittoria che serviva come il pane, soprattutto dopo i due KO con Sporting e Barcellona (7 gol complessivi incassati tra portoghesi e catalani). In campionato il Galatasaray ha lasciato qualche punto per strada (6 vittorie, un pareggio e una sconfitta) e tra le principali cause c’è una difesa che sta subendo troppi gol. Undici in otto turni, rispettivamente 6 in più del Trabszonspor, 5 in più dello stesso Fenerbahçe e uno in più del Besiktas. Il Cimbom ha sicuramente fatto meglio a livello realizzativo, ma i numeri non sono quelli soliti (finora quattro squadre hanno segnato di più).

Fener reduce da tre vittorie roboanti

Il Fenerbahçe, dal canto suo, sembra patire il doppio impegno ma Süper Lig nell’ultimo mese ha trovato grande continuità: seppelliti di gol Eyupspor, Rizespor e Alanyaspor, squadre alle quali i gialloblù hanno rifilato 14 gol complessivi senza subirne nessuno. In Champions League, invece, i Sarı Kanaryalar sono ancora a caccia del primo successo. Pareggio all’esordio con la Roma, tracollo in casa dell’Aston Villa (6-0) e 2-2 interno con lo Slavia Praga, con tanto di gol del pari incassato al 90′. Il Fener sta brillando in attacco: nessuno è stato capace di segnare più gol (22) dei gialloblù in campionato.

Nel derby Kartal preferirà Muriqi a Lukaku in attacco, ma sono numerose le assenze, anche importanti (Aké, Oosterwolde, Asensio e Muldur). Dall’alto lato, Buruk non sa se potrà avere l’ex milanista Leao, rimasto a riposo con il Lille per uno stiramente all’inguine. Ad ogni modo, rientreranno dalle rispettive squalifiche Torreira e Ugochukwu.

Come vedere Galatasaray-Fenerbahçe in diretta tv e in streaming

La sfida Galatasaray-Fenerbahçe, in programma lunedì alle 19:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sulla Süper Lig turca.

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Il pronostico

Il Galatasaray non perde in casa in campionato da ben 39 partite (31 vittorie e 8 pareggi). L’ultima squadra a sbancare il RAMS Park? Proprio il Fenerbahçe, nel maggio 2024. Il problema è che da allora i gialloblù non hanno più vinto (almeno in Süper Lig) contro i rivali storici (2 pareggi e 2 sconfitte, compreso il pesante 3-0 della scorsa primavera).

Si profila un derby come al solito caldissimo, da tripla ma con una fortissima tendenza allo spettacolo e ai gol. Il Galatasaray in casa è un rullo e ha una tradizione recente favorevole, ma la difesa sta traballando troppo per mantenere la porta inviolata contro il miglior attacco del torneo. Visto il potenziale offensivo di entrambe, la combo che unisce la non sconfitta dei padroni di casa alle reti da ambo i lati ci sembra la scelta perfetta.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Fenerbahçe

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakır; Sallai, Sanchez, Bardakcı, Elmalı; Lemina, Torreira; Sané, Batrakov, Akgün; Osimhen.

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oppong, Brown; Guendouzi, Kanté; Aydın, Can Kahveci, Greenwood; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1