Pronostico Fleetwood-Arsenal: la striscia negativa mette a rischio il sogno

Fleetwood-Arsenal è una partita degli ottavi di finale della Coppa di Lega inglese e si gioca martedìalle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La Coppa di Lega offre al Fleetwood una serata destinata a restare nella storia del club: dopo aver eliminato Chesterfield, Shrewsbury e Sheffield United, la squadra di League Two si trova di fronte una delle formazioni più competitive del calcio inglese. Il percorso fin qui è stato impeccabile sul piano difensivo, con tre vittorie e nessuna rete incassata. L’ultimo successo, ottenuto per 1-0 contro lo Sheffield United, ha aperto le porte a un confronto di tutt’altro livello.

Il momento in campionato, però, racconta una storia diversa. Dopo un avvio di stagione positivo, il Fleetwood ha perso continuità e arriva all’appuntamento dopo le sconfitte contro Cheltenham ed Exeter. Il rendimento casalingo resta un elemento da considerare: in questa stagione la squadra ha perso soltanto una delle dieci partite disputate davanti al proprio pubblico in tutte le competizioni. Per provare a sorprendere gli avversari serviranno una prestazione difensiva di alto livello e la capacità di sfruttare le occasioni.

L’Arsenal si presenta con ambizioni importanti anche in questa competizione, nella quale non conquista il trofeo dal 1993. Il successo per 4-2 contro l’Ipswich nel turno precedente ha mostrato la capacità della squadra di produrre occasioni e gol, mentre in Premier League la vittoria per 2-0 contro l’Everton ha confermato il buon momento dei londinesi. La formazione scelta da Arteta dovrebbe lasciare spazio a diversi giovani e riserve, ma la profondità della rosa rappresenta un vantaggio significativo. Per il Fleetwood sarà difficile mantenere la porta inviolata anche contro un undici non titolare.

Come vedere Fleetwood-Arsenal in diretta tv e streaming

Fleetwood-Arsenal si gioca martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Como TV.

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Il pronostico

Il divario tecnico tra le due squadre è evidente e rende l’Arsenal favorito anche considerando il probabile turnover. Il Fleetwood ha dimostrato di saper difendere con ordine in Coppa, ma le recenti difficoltà in campionato e il livello dell’avversario rendono complicato immaginare un’altra serata senza gol subiti. I londinesi hanno le risorse per indirizzare la gara già nel primo tempo.

Riteniamo verosimile, pertanto, una vittoria dell’Arsenal con almeno tre reti complessive, puntando sulla qualità offensiva degli ospiti e sulla possibilità che il Fleetwood riesca a rendersi pericoloso davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Fleetwood-Arsenal

FLEETWOOD (3-5-2): Lynch; Rooney, Bennett, Potter; Cirino, McLean, Neal, Helm, Andrew; Coughlan, Evans.

ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; Timber, Salmon, Mosquera, Hincapie; Zubimendi, Lewis-Skelly; Dowman, Merino, Eze; Harriman-Annous.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2