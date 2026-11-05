Pronostico Tolosa-Strasburgo: calano il tris

Tolosa-Strasburgo è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La scorsa stagione, dopo una serie di quindici partite con una sola vittoria in questo scontro diretto, il Tolosa è riuscito a piazzare una doppietta importante contro lo Strasburgo vincendo sia in casa che in trasferta.
Appaiate a quota dieci punti in classifica, queste due squadre aprono il decimo turno della Ligue 1 e una delle due, quella di casa, è favorita. Non tanto per i precedenti, ma soprattutto per un altro motivo: il Tolosa tra le mura amiche nel corso delle ultime cinque giornate ha piazzato una sola vittoria e l’obiettivo dichiarato è quello di andare alla sosta regalando ai propri tifosi una vittoria assai importante per la classifica. Anche per via, c’è da dirlo, di quello che è il cammino esterno dello Strasburgo arrivato fino al momento. Quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque uscite rendono l’idea di come questa squadra non riesca a dare qualcosa in più quando si allontana dalla comfort zone.
Inoltre lo Strasburgo, con i 19 gol presi fino al momento, è una delle difese più perforate di tutto il campionato francese. Una sfida insomma che pare davvero indirizzata.
Come vedere Tolosa-Strasburgo in streaming
Tolosa-Strasburgo è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Il pronostico
Tolosa vincente dentro un match da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra. Ma già la quota dell’1 è altissima ed è da prendere ovviamente in considerazione da sola. I padroni di casa sono pronti a calare il tris.
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Le probabili formazioni di Tolosa-Strasburgo
TOLOSA (4-4-2): Restes; Sigur, McKenzie, Nicolaisen, Tape; Donnum, Casseres, Vossah, Jorgensen; Russel-Rowe, Tengstedt.
STRASBURGO (4-1-2-3): Jorgensen; Doukoure, Hogsberg, Coulibaly, Oso; El Mourabet; Essugo, Reyna; Yassine, Harder, Godo.
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