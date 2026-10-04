I pronostici di domenica 4 ottobre: Nations League, Serie C e Segunda División

I pronostici di domenica 4 ottobre, dopo il primo successo dell’era Klopp la Germania fa visita all’underdog Grecia mentre l’Olanda può volare in vetta in caso di vittoria sulla Serbia.

In Nations League oggi le luci dei riflettori sono puntate sul gruppo 2 di Lega A, in cui stiamo assistendo ad una sorprendente lotta a tre tra l’underdog Grecia e le due corazzate Olanda e Germania.

In cima alla classifica, dopo le prime tre giornate, ci sono proprio gli ellenici, rispettivamente a +2 sugli Oranje e a +3 sulla selezione guidata da Jurgen Klopp. La Grecia è finora imbattuta: vittoria all’esordio in Serbia, successo storico in terra teutonica e pareggio interno con gli olandesi, costretti a rimontare un doppio svantaggio e a segnare il gol del definitivo 2-2 a un minuto dalla fine. Gli uomini di Ivan Jovanovic, insomma, fanno sul serio, anche se non sarà semplice ripetersi contro una Germania assetata di vendetta e obbligata a espugnare Salonicco per evitare di finire spalle al muro prima delle ultime due gare da giocare. La Mannschaft giovedì scorso è stata più convincente contro la Serbia, abbattuta 2-0 all’Allianz Arena, e dovrebbe far ritorno dal rovente stadio Toumba con almeno un punto in tasca in una gara da almeno due reti complessive.

L’Olanda, invece, non fallirà l’obiettivo tre punti nel match di Eindhoven con la Serbia, ormai condannata all’ultimo posto e quindi alla retrocessione dopo le tre sconfitte di fila.

L’altro girone da attenzionare è quello 4. Il Portogallo, nonostante il caso CR7, è a punteggio pieno e può blindare il pass per i quarti in caso di vittoria con la Norvegia. Al Do Dragao si profila un match movimentato, così come a Cardiff dove Galles e Danimarca se le daranno di santa ragione (entrambe sono ferme a quota tre punti).

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1.5 in Grecia-Germania, Nations League, ore 20:45

Vincenti

MAROCCO (in Marocco-Mali, Amichevole internazionale, ore 20:00)

(in Marocco-Mali, Amichevole internazionale, ore 20:00) POTENZA (in Potenza-Picerno, Serie C, ore 20:30)

(in Potenza-Picerno, Serie C, ore 20:30) OLANDA (in Olanda-Serbia, Nations League, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Castellón-Ceuta , Segunda Division, ore 18:30

, Segunda Division, ore 18:30 Portogallo-Norvegia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Kosovo-Austria , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Salernitana-Bari , Serie C, ore 20:30

, Serie C, ore 20:30 Galles-Danimarca, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.76 GOLDBET ; 9.12 SPORTBET; 8.76 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X2+UNDER 1.5 in Azerbaigian-Lituania, Nations League, ore 15:00