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Pronostico Portogallo-Norvegia: altra vittoria nel dopo Ronaldo

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Portogallo-Norvegia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La prima senza Ronaldo è andata bene. Ma le polemiche attorno all’addio alla Nazionale – non si sa se in via definitiva – di CR7 hanno fatto rumore. Tutti contro Jorge Jesus, accolto in Patria con degli striscioni di certo che non lasciano indifferenti il nuovo commissario tecnico.

Pronostico Portogallo-Norvegia
Pronostico Portogallo-Norvegia: altra vittoria nel dopo Ronaldo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma la prima senza Ronaldo, e con un attacco guidato da Goncalo Ramos, è andata bene al Portogallo, atteso adesso dall’esame Norvegia. Già battuta in trasferta lo scorso 27 settembre, la truppa portoghese è a punteggio pieno e non ha nessuna intenzione di perdere il ritmo, anche perché una mancata vittoria ovviamente scatenerebbe ulteriormente le polemiche. E nessuno vuole finire nell’occhio del ciclone.

Dopo tre giornate la Norvegia è ferma a quota tre: una sola vittoria al debutto contro la Danimarca, poi due sconfitte. Pesantissima quella contro il Galles in trasferta nel turno precedente. Ecco perché il Portogallo potrebbe anche approfittare del fatto che questa squadra non sta riuscendo a esprimersi in trasferta come fa in casa.

Come vedere Portogallo-Norvegia in diretta tv e streaming

La sfida Portogallo-Norvegia è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.45 su GoldBet e Lottomatica e 1.50 su Sportbet.

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Il pronostico

C’è una quota in calo ed è quella del GOL: sì, perché una rete da entrambe le formazioni ce l’ aspettiamo. Ci aspettiamo, comunque, anche un’affermazione portoghese, per cercare anche di non alimentare ulteriormente le polemiche dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Portogallo-Norvegia

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Ramos.
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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