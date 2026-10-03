Pronostico Olanda-Serbia: occasione troppo ghiotta

Olanda-Serbia è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una rete dell’ex milanista Reijnders al minuto 89 giovedì scorso ha evitato all’Olanda quello che sarebbe stato il primo KO in questa Nations League. A Salonicco è finita 2-2, secondo pareggio in tre partite per gli Oranje dopo l’1-1 con la Germania all’esordio (curiosamente anche in quel caso Gakpo riacciuffò i tedeschi in extremis).

In mezzo la vittoria per 2-1 in Serbia, che consente alla selezione guidata da Xavi di stazionare al secondo posto in classifica, a -2 dai sorprendenti greci ma al contempo a +1 sui tedeschi.

Non male, visto che rimangono tre partite da giocare e le gerarchie non sembrano ancora definite in questo raggruppamento. Che l’Olanda però sia un cantiere aperto lo si è intuito dalla prestazione a due volti del Toumba. Un primo tempo estremamente deludente, chiuso addirittura in svantaggio di due gol, e una ripresa completamente diversa in cui hanno influito gli aggiustamenti tattici del tecnico catalano – passaggio al centrocampo a rombo – decisivi nell’allargare il campo e mettere in difficoltà la difesa ellenica, fino a quel momento perfetta.

Serbia quasi spacciata

Lo stesso ct ha ammesso l’errore commesso nella prima frazione di gioco, facendo mea culpa. Ad Eindhoven probabilmente vedremo meno cambiamenti, perché contro la Serbia ormai destinata alla retrocessione i tre punti sono d’obbligo.

Nations League finora da dimenticare per la rappresentativa balcanica, reduce dalla sconfitta di Monaco di Baviera (2-0) in cui non è riuscita a trovare antidoti all’aggressività di una Germania che se fosse stata più precisa sotto porta avrebbe vinto con uno scarto molto più ampio. Il treno della salvezza, con ogni probabilità, è già passato se consideriamo che gli uomini di Veljko Paunovic hanno perso le due gare casalinghe con Grecia e Olanda (1-2 in entrambi i casi).

Come vedere Olanda-Serbia in diretta tv e streaming

Olanda-Serbia è in programma domenica alle 20:45 al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Al Philips Stadion di Eindhoven Xavi ripartirà dalla sostanza: densità in mezzo con Reijnders e Gravenberch a strappare palloni, e inserimenti continui per sovraccaricare la linea serba. La squadra di Paunovic, infatti, soffre maledettamente l’aggressività e le riaggressioni alte. Contro la Germania la Serbia ha concesso 32 tiri totali e la difesa fatica enormemente nel coprire la profondità quando i centrocampisti centrali vengono schiacciati al limite dell’area.

Con Gakpo e Brobbey fermi ai box, il peso dell’attacco olandese finisce sulle spalle di Meerdink, astro nascente dell’AZ Alkmaar già decisivo all’andata con una doppietta. La Serbia si affida all’esperienza di Jovic (12 gol in nazionale) per sfruttare l’unica vera arma a disposizione: la ripartenza rapida sulle palle perse dagli Oranje. Ci aspettiamo una gara a senso unico, con i padroni di casa pronti a spingere dal primo minuto. Troppo basse le quote relative all’1, che abbineremmo al Multigol 2-4 per rimpolpare un po’ la quota.

Le probabili formazioni di Olanda-Serbia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, J. Timber, van Dijk, van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, van Bommel.

SERBIA (4-2-3-1): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Lukic; Zivkovic, Dzodic, Tadic; Jovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0