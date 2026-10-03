Bellucci-Harris, atto finale a Jingshan: l’azzurro sogna il titolo

Ultimo atto imperdibile al torneo di Jingshan: panoramica completa sulla finale maschile tra Mattia Bellucci e Lloyd Harris, analisi e pronostico.

L’atto conclusivo del torneo Challenger di Jingshan regala agli appassionati di tennis una sfida di altissimo profilo tra due protagonisti che hanno letteralmente dominato la settimana sui campi all’aperto della città asiatica. Sulle superfici rapide cinesi, il percorso compiuto dai due finalisti è stato caratterizzato da prestazioni autoritarie, dimostrando una condizione di forma smagliante, un adattamento perfetto alle condizioni locali e una straordinaria solidità mentale nei momenti più delicati del tabellone principale.

Mattia Bellucci è arrivato a giocarsi il titolo mettendo in mostra un tennis brillante, propositivo e quasi privo di sbavature, capace com’è stato di neutralizzare ogni avversario grazie a una combinazione letale di velocità di esecuzione, variazioni intelligenti e colpi fulminei. Il tennista italiano non ha concesso distrazioni nei turni precedenti, mostrando una concentrazione ferrea, una gestione impeccabile dei propri turni di battuta e una freschezza atletica invidiabile che gli hanno permesso di superare ostacoli complessi senza mai perdere il controllo dell’andamento dei match.

ALlo stesso modo, il suo avversario Lloyd Harris ha confermato tutte le sue eccellenti qualità su questi campi veloci, sfruttando al meglio la potenza devastante del proprio servizio e una spinta costante da fondo campo che mette regolarmente in difficoltà la difesa avversaria. L’atleta esperto ha gestito con grande lucidità e freddezza i momenti di maggiore pressione agonistica lungo il percorso, guadagnandosi meritatamente l’accesso a questa finalissima grazie a una regolarità di rendimento davvero impressionante.

Bellucci-Harris: il pronostico

In questo duello conclusivo, l’ago della bilancia pende in maniera leggerissima per Bellucci, sostenuto da una vena realizzativa apparsa leggermente superiore nelle ultime uscite sul cemento. La sua straordinaria capacità di variare le traiettorie, unita a un tempismo perfetto nelle accelerazioni, potrebbe spezzare efficacemente il ritmo del rivale, costringendolo a correre e a coprire una porzione maggiore di campo durante gli scambi prolungati.

Nonostante l’enorme insidia rappresentata dalla collaudata esperienza del suo rivale nelle finali, la freschezza e la lucidità tattica mostrate dall’azzurro in questa settimana asiatica lasciano presagire un esito a suo favore, pur al termine di una battaglia sportiva intensa, verosimilmente combattuta e ricca di colpi di scena spettacolari.

Bellucci in Bellucci-Harris