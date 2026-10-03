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Scontri stellari ai quarti di Pechino: i pronostici dei match

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Al China Open è già scoccata l’ora dei quarti di finale: analisi e pronostici delle sfide che si disputeranno domenica 4 ottobre sul cemento cinese.

I campi all’aperto di Pechino accolgono una fase caldissima del torneo cinese, quella dei quarti di finale, dove la stanchezza accumulata nei turni precedenti inizia a pesare in modo evidente sulle gambe e sulla mente dei protagonisti rimasti in lizza per il titolo.

Rublev
Scontri stellari ai quarti di Pechino: i pronostici dei match (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il primo incrocio, tra quelli in programma domenica, mette di fronte Alex de Minaur e Andrey Rublev, due tennisti dallo stile profondamente diverso ma ugualmente incisivi e spettacolari. L’australiano ha dimostrato una tenuta atletica invidiabile, coprendo ogni centimetro di campo con una reattività impressionante e costringendo i rivali a scambi prolungati e logoranti. Dall’altra parte della rete, il russo punta tutto sulla potenza esplosiva dei propri colpi e sulla spinta costante da fondo campo per dettare legge fin dalle prime battute dello scambio.

La maggiore continuità di rendimento mostrata dall’australiano nelle ultime uscite sul veloce fa pendere l’ago della bilancia a suo favore, grazie a una gestione impeccabile dei momenti di massima pressione emotiva e a una tattica estremamente lucida.

Quarti di lusso a Pechino: i big in campo domenica

Hurkacz
Quarti di lusso a Pechino: i big in campo domenica (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il secondo quarto di finale vede protagonisti Hubert Hurkacz e Karen Khachanov, in un duello che promette scintille tra due grandi interpreti della battuta potente e del gioco verticale. Il polacco vanta un bagaglio tecnico notevole e soluzioni eccellenti nei turni di servizio, capaci di sbloccare rapidamente le situazioni di stallo più complicate e tese.

Tuttavia, il russo ha evidenziato una solidità difensiva ammirevole e una precisione chirurgica negli scambi prolungati che mettono costantemente in crisi la fluidità degli avversari diretti. La freddezza tattica e la lucidità nei frangenti decisivi mostrate da Khachanov nei turni precedenti offrono garanzie superiori per superare questo ostacolo complesso sul veloce di Pechino.

de Minaur in de Minaur-Rublev
Khachanov in Hurkacz-Khachanov

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