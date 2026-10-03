Pronostico Grecia-Germania: Klopp assetato di vendetta nella bolgia di Salonicco

Grecia-Germania è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel gruppo 2 di Lega A, dopo le prime tre gare, la grande sorpresa è il primo posto della Grecia, ancora imbattuta (due vittorie e un pareggio) e rispettivamente a +2 e a +3 sulle corazzate di questo girone, Olanda e Germania.

Organizzazione tattica certosina e contropiedi letali sono i principali ingredienti utilizzati dagli ellenici per potersela giocare alla pari con selezioni di livello superiore e che attestano la crescita – lenta ma costante – della nazionale guidata dal serbo Ivan Jovanovic. Oltre a un progetto tecnico interessante, varato già un po’ di anni fa, la Grecia sta dimostrando di avere un’identità e un’idea di gioco ben precise, due cose che fanno la differenza in contesti del genere.

Giovedì scorso Pavlidis e compagni hanno sfiorato un’altra vittoria altisonante, sprecando un doppio vantaggio con l’Olanda (2-2) e facendosi riacciuffare a un minuto dalla fine dagli Oranje, salvati in extremis da una rete dell’ex milanista Reijnders.

Quarti a rischio per i tedeschi

Qualche giorno prima gli ellenici avevano fatto il colpaccio in Germania, cogliendo un successo storico (0-1), il secondo di fila dopo quello all’esordio in Serbia (1-2). Ora tocca ai tedeschi assaggiare l’atmosfera incandescente del Toumba di Salonicco, uno degli stadi più roventi d’Europa e che ha già ipnotizzato gli olandesi.

La Mannschaft però sembra migliorare partita dopo partita nonostante gli esperimenti del nuovo selezionatore Jurgen Klopp, che ha convocato tantissimi giocatori con l’obiettivo di provarli tutti. Dopo i passi falsi con Olanda e Grecia, la Germania ha conquistato i primi tre punti contro il fanalino di coda Serbia, battuto 2-0 a Monaco di Baviera con i gol di Wirtz e Bischof. Klopp è apparso soddisfatto a fine match – la squadra sta iniziando a recepire i suoi dettami, soprattutto per quanto riguarda le riaggressioni veloci – anche se a livello realizzativo i tedeschi avrebbe potuto fare meglio considerando i 32 tiri totali e i 3.81 xG creati. Progressi che il ct vorrà vedere anche a Salonicco, in una gara da vincere per vendicare l’andata e risalire la china in classifica. Il rischio di non staccare il pass per i quarti, infatti, è molto alto.

Come vedere Grecia-Germania in diretta tv e streaming

Grecia-Germania è in programma domenica alle 20:45 allo stadio Toumba di Salonicco, in Grecia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Germania è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.91 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet.

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Il pronostico

Lo 0-1 dell’andata è stata la prima storica vittoria della Grecia contro la Germania in 11 precedenti (7 successi tedeschi e 3 pareggi). Il segno X, tuttavia, non esce da 25 anni, e cioè dal 2-2 del 2021.

Il fattore campo e l’entusiasmo travolgente di Salonicco spingono la Grecia, ma la pressione sulle spalle della Germania è al massimo e la squadra di Klopp ha le qualità tecniche per fare la partita vera. I tedeschi creano una quantità enorme di occasioni da gol e la necessità di fare punti li costringerà a ritmi alti fin dal 1′. D’altro canto, l’organizzazione ellenica e l’abilità nelle ripartenze garantiscono che i padroni di casa avranno le loro chance per far male a una difesa tedesca non ancora del tutto registrata.

Secondo noi il divario di organico, la rabbia per lo scivolone dell’andata e l’urgente necessità di classifica spingeranno la Mannschaft a prendersi i tre punti con l’esperienza dei suoi uomini migliori. L’alternativa al segno 2 è il GOL: il clima del Toumba e il cinismo del duo Pavlidis-Ioannidis contro una difesa tedesca che concede sempre qualcosa in ripartenza rendono quasi certo almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Grecia-Germania

GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Masouras; Pavlidis, Ioannidis.

GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Treu, Jeltsch, Thiaw, Mittelstadt; Baur, Pavlovic; Gnabry, Wirtz, El Mala; Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2