Pronostico Kosovo-Austria: non c’è la rivincita

Kosovo-Austria è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Austria ha già fatto capire al Kosovo, nella gara d’andata, che ha qualità maggiori. Che è una squadra più forte in poche parole. E infatti il primo posto nel raggruppamento – con sette punti – è un evidente segnale per tutte le altre. Il tre a uno di qualche giorno fa non è interpretabile in maniera diversa.

Gli austriaci, nonostante nel corso degli ultimi mesi abbiano perso qualche elemento importante della propria rosa, rimangono assai più forti. E hanno la personalità giusta, pure, per riuscire ad andare a prendersi l’intero malloppo su un campo decisamente complicato come potrebbe assolutamente essere quello del Kosovo. Nelle ultime due partite giocate in casa il Kosovo ha vinto non prendendo gol. All’Austria, invece, la vittoria esterna manca da un poco di tempo, da un anno a questa parte, visto che erano le qualificazioni dello scorso Mondiale. Però nel mezzo ci sono state anche le partite giocate al di là dell’Oceano, quindi non si può nemmeno tenere in grossa considerazione questo dato.

Detto questo, è evidente che con una vittoria – perché i padroni di casa sono quelli al secondo posto e quindi gli unici che potrebbero impensierire questa squadra – l’Austria si potrebbe prendere in anticipo la vittoria del girone. Mancherebbe pochissimo, poi, per la matematica. E crediamo che il colpo esterno sia decisamente nelle corde di questa squadra.

Come vedere Kosovo-Austria in diretta tv e streaming

La sfida Kosovo-Austria è in programma domenica alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Austria vincente – con una quota altissima – dentro un match da almeno un gol per squadra. Anche questa quota (che si sta alzando) è assai succulenta.

Le probabili formazioni di Kosovo-Austria

KOSOVO (4-4-2): Saipi; Dellova, I. Krasniqi, Raci; Vojvoda, Hoxha, Avdullahu, Gallapeni; Zhegrova, E. Krasniqi; Rrahmani.

AUSTRIA (4-3-3): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Wober; Seiwald, X. Schlager; Wimmer, Laimer, Schmid; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2