Pronostici Serie C 3 ottobre: rimangono a punteggio pieno

Serie C, si scende in campo per la giornata numero otto della terza serie italiana. Ecco i pronostici di sabato 3 ottobre

Come sappiamo la Serie C non si è fermata per la sosta per le nazionali e scende in campo nel weekend per il turno numero otto. Ci sono delle partite importanti e ci sono anche dei test molto probanti per le formazioni che stanno in alto.

La scorsa settimana una delle due multiple proposte da ilVeggente.it è andata a segno. Una quota che aveva valore superiore di dieci volte la posta. Andiamo quindi adesso a vedere insieme quali sono i possibili risultati che potrebbero venire fuori oggi.

Pronostici Serie C: ecco le nostre scelte

Il Cittadella è primo in classifica nel gruppo A e affronta in casa l’Albinoleffe, una squadra questa che naviga a metà classifica e che a sensazione non dovrebbe creare chissà quale problema alla truppa padrona di casa. Il Cittadella è a punteggio pieno e dovrebbe rimanerci. Una gara da GOL, invece, è quella tra Folgore Caratese e Desenzano.

Stesso pronostico, quello di almeno una rete per squadra, anche per Livorno e Pescara. Se i toscani, almeno tra le mura amiche, hanno sempre trovato la via della rete (meno che in una occasione), gli abruzzesi nonostante la sconfitta contro lo Spezia della passata settimana hanno messo in evidenza delle qualità importanti. E una rete nel corso di questi 90minuti la dovrebbero trovare. Contro il fanalino di cosa Sambenedettese, il Grosseto in casa – terzo in classifica – ha la possibilità reale di prendersi tre punti pesantissimi per il proprio cammino.

Il Catania, contro il Crotone, cerca continuità. Ma soprattutto la terza vittoria nelle ultime quattro partite. I calabresi arrivano a questo match forti dell’affermazione contro la Salernitana, ma fuori casa hanno fatto molta fatica.

Ricapitolando, e sotto potrebbe vedere la nostra schedina, qui vi diciamo che questa multipla su GoldBet ha un valore di 12,17 volte la posta.

Cittadella-Albinoleffe 1

Folgore Caratese-Desenzano GOL

Grosseto-Sambenedettese 1

Livorno-Pescara GOL

Catania-Crotone 1