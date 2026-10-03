Pronostico Svizzera-Slovenia: è la prima in casa

Svizzera-Slovenia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Due vittorie in trasferta nelle prime due giornate di questa Nations League ci dicono che la Svizzera è una squadra seriamente candidata alla promozione dopo questa campagna europea. Sei gol fatti e zero subiti per gli svizzeri che cercano il terzo colpo consecutivo contro la Slovenia.
Gli ospiti al momento di punti ne hanno quattro: e non hanno nemmeno subito gol. Ma ancora devono affrontare, ovviamente, la squadra più forte di tutto il raggruppamento e le possibilità che possa rimanere invariato lo zero nella casella delle reti subite sono ridotte al minimo.
Negli ultimi sette scontri diretti tra le altre cose la Svizzera ha vinto in 6 occasioni e pareggiato in una sola. E in quattro degli ultimi sei non ha preso nemmeno un gol. Ora, magari lo eviterà di nuovo il fatto di non prenderne, ma senza dubbio si prenderà i tre punti. La cosa che conta alla fine è la sostanza. E la Svizzera di problemi non ne dovrebbe proprio avere.
Come vedere Svizzera-Slovenia in diretta tv e streaming
La sfida Svizzera-Slovenia è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Svizzera vincente con davvero poche discussioni dentro un match che dovrebbe vedere, alla fine, la squadra padrona di casa non subire reti. Punteggio pieno, insomma, e promozione sempre più vicina.
Le probabili formazioni di Svizzera-Slovenia
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Sow; Ndoye, Manzambi, Monteiro; Amdouni.
SLOVENIA (4-2-3-1): Oblak; Karnicnik, Bijol, Brekalo, Janza; Cerin, Elsnik; Begic, Lovric, Sturm; Vipotnik.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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