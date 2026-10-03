Pronostico Svizzera-Slovenia: è la prima in casa

Svizzera-Slovenia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due vittorie in trasferta nelle prime due giornate di questa Nations League ci dicono che la Svizzera è una squadra seriamente candidata alla promozione dopo questa campagna europea. Sei gol fatti e zero subiti per gli svizzeri che cercano il terzo colpo consecutivo contro la Slovenia.

Gli ospiti al momento di punti ne hanno quattro: e non hanno nemmeno subito gol. Ma ancora devono affrontare, ovviamente, la squadra più forte di tutto il raggruppamento e le possibilità che possa rimanere invariato lo zero nella casella delle reti subite sono ridotte al minimo.

Negli ultimi sette scontri diretti tra le altre cose la Svizzera ha vinto in 6 occasioni e pareggiato in una sola. E in quattro degli ultimi sei non ha preso nemmeno un gol. Ora, magari lo eviterà di nuovo il fatto di non prenderne, ma senza dubbio si prenderà i tre punti. La cosa che conta alla fine è la sostanza. E la Svizzera di problemi non ne dovrebbe proprio avere.

Come vedere Svizzera-Slovenia in diretta tv e streaming

La sfida Svizzera-Slovenia è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Svizzera è quotata 1.27 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.47 su GoldBet e Lottomatica e 1.50 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Svizzera vincente con davvero poche discussioni dentro un match che dovrebbe vedere, alla fine, la squadra padrona di casa non subire reti. Punteggio pieno, insomma, e promozione sempre più vicina.

Le probabili formazioni di Svizzera-Slovenia

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Sow; Ndoye, Manzambi, Monteiro; Amdouni.

SLOVENIA (4-2-3-1): Oblak; Karnicnik, Bijol, Brekalo, Janza; Cerin, Elsnik; Begic, Lovric, Sturm; Vipotnik.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0