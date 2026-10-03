I pronostici di sabato 3 ottobre: Nations League, amichevoli internazionali e Serie C

I pronostici di sabato 3 ottobre, continua la “battaglia” a distanza tra Spagna e Inghilterra: la Roja mette nel mirino il terzo successo, trasferta ostica invece per Tuchel.
Terzo match di Nations League anche per Spagna e Inghilterra, due corazzate che dovrebbero contendersi il primo posto nel gruppo 3 di Lega A. Solo la Roja, però, è a punteggio pieno e si è aggiudicata già uno dei due scontri diretti, quello di Wembley. Poi i campioni del mondo si sono scatenati contro la Croazia (4-1), trascinati da una sontuosa prestazione di Lamine Yamal, autore di due gol e un assist nella goleada rifilata ai Vatreni.
Gli inglesi, dopo la doccia fredda dell’esordio, si sono rifatti andando a vincere 2-0 in Cechia approfittando dell’inferiorità numerica: il rosso sventolato a Sulc al 25′ ha dato indubbiamente una grossa mano alla selezione di Thomas Tuchel.
La trasferta croata, tuttavia, cela maggiori insidie: Modric e compagni hanno più qualità ed esperienza dei cechi ed è improbabile che rimangano a secco di gol contro la nazionale dei Tre Leoni in una partita che si preannuncia movimentata e spettacolare come al Mondiale (lo scorso giugno finì 4-2 per gli inglesi). Compito sulla carta più agevole per la Spagna, che non dovrebbe avere problemi ad imporsi sul fanalino di coda Cechia, destinato alla retrocessione.
Per quanto riguarda le altre leghe, la Svizzera parte nettamente favorita sulla Slovenia, stesso discorso per l’Islanda contro la Bulgaria.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+MULTIGOL 2-5 in Spagna-Cechia, Nations League, ore 20:45
Vincenti
- CITTADELLA (in Cittadella-Albinoleffe, Serie C girone A, ore 14:30)
- ISLANDA (in Islanda-Bulgaria, Nations League, ore 18:00)
- SVIZZERA (in Svizzera-Slovenia, Nations League, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Croazia-Inghilterra, Nations League, ore 18:00
- Argentina-Burkina Faso, Amichevole internazionale, ore 02:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Accrington Stanley-Cheltenham, League Two, ore 16:00
- Vitesse-NAC Breda, Eerste Divisie, ore 16:30
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.22 GOLDBET ; 5.51 SPORTBET; 5.22 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Cadice-Leganés, Segunda Division, ore 18:30
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