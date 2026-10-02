Pronostico Spagna-Cechia: zero punti deboli e primato blindato

Spagna-Cechia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Nessun intoppo finora per la Spagna campione del mondo nel gruppo A3 di Nations League. La Roja, dopo averla spuntata 3-2 nello scontro diretto con l’Inghilterra a Wembley nella partita probabilmente più spettacolare e qualitativa di questa prima parte della manifestazione continentale, ha liquidato con estrema facilità la pratica Croazia in un 4-1 senza storia a Siviglia. L’assoluto protagonista del match del “Sanchez Pizjuan” è stato Yamal, ispiratissimo come a Londra: un assist e due gol per il fenomeno del Barcellona che tra qualche settimana concorrerà insieme ad altre stelle per sollevare quello che sarebbe il suo primo Pallone d’Oro.

Luis De La Fuente però sta avendo risposte un po’ da tutti e non era scontato vedere una Spagna così affamata e motivata dopo aver praticamente vinto ogni cosa nel giro di pochi anni. A Oviedo la Roja va a caccia del terzo successo in questa Nations League che di fatto le consentirebbe di blindare il primo posto e la qualificazione ai quarti, nonché di tenere a bada gli inglesi. La Cechia è invece l’anello debole di questo gruppo, destinata alla retrocessione.

Cechia fanalino di coda

Nonostante abbiano limitato i danni nelle prime due uscite, gli uomini di Santi Denia – ct spagnolo che ha conosce bene De La Fuente, dal momento che ha lavorato anche lui per diversi anni nelle giovanili della Roja – non hanno raccolto punti né contro la Croazia (1-2) né contro l’Inghilterra (0-2), segnando a malapena un gol in 180 minuti.

Martedì scorso contro la nazionale dei Tre Leoni ha avuto un peso pure l’espulsione di Sulc dopo 25 minuti, evento che ha costretto i cechi a giocare in 10 per oltre un’ora. Denia a Oviedo non avrà né lui né Karabec, uscito per via di infortunio nel finale. Dall’altro lato, De La Fuente dovrebbe riavere Rodri dal 1′: il centrocampista del Barcellona ricomporrà la coppia con Fabian Ruiz. Rispetto a Siviglia, torneranno titolari sia Ferran Torres che Nico Williams.

Come vedere Spagna-Cechia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Spagna-Cechia è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Tartiere” di Oviedo, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Anche i precedenti non lasciano spazio a dubbi: la Spagna è imbattuta (5 vittorie, 2 pareggi) ed ha sempre vinto nei match casalinghi contro la Cechia. Interessante pure la statistica sui tempi: la Roja va a segno per prima da nove partite di fila ed in entrambe le gare di questa Nations League ha sbloccato il risultato al 2′ minuto di gioco. Al contrario, i cechi subiscono gol con sconcertante regolarità nella ripresa (gli ultimi 10 gol subiti sono arrivati tutti nei secondi 45 minuti).

Il copione tattico, secondo noi, è segnato. La Spagna dominerà la trasmissione del pallone sfruttando il rientro di Rodri per la pulizia del primo possesso, mentre il trio di trequartisti/esterni (Yamal, Nico Williams, Ferran) cercherà l’isolamento continuo contro i terzini cechi. La Cechia si stenderà con un blocco basso e due linee strette, provando a fare densità in mezzo.

Ma senza Sulc mancherà il punto di riferimento nelle ripartenze: proprio per questo la squadra di Denia rischia un bombardamento continuo che alla lunga – soprattutto nel secondo tempo – sgretolerà la tenuta fisica. Puntiamo decisi sul segno 1+Over 2.5 e sulla combo 1/1 Parziale/Finale.

Le probabili formazioni di Spagna-Cechia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Ferran Torres.

CECHIA (4-2-3-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama; Sadilek, Cerv; Radosta, Bucha, Lingr; Hlozek.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0