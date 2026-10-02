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Pronostico Spagna-Cechia: zero punti deboli e primato blindato

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Spagna-Cechia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Nessun intoppo finora per la Spagna campione del mondo nel gruppo A3 di Nations League. La Roja, dopo averla spuntata 3-2 nello scontro diretto con l’Inghilterra a Wembley nella partita probabilmente più spettacolare e qualitativa di questa prima parte della manifestazione continentale, ha liquidato con estrema facilità la pratica Croazia in un 4-1 senza storia a Siviglia. L’assoluto protagonista del match del “Sanchez Pizjuan” è stato Yamal, ispiratissimo come a Londra: un assist e due gol per il fenomeno del Barcellona che tra qualche settimana concorrerà insieme ad altre stelle per sollevare quello che sarebbe il suo primo Pallone d’Oro.

Pubill e Huijsen
Pronostico Spagna-Cechia: zero punti deboli e primato blindato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Luis De La Fuente però sta avendo risposte un po’ da tutti e non era scontato vedere una Spagna così affamata e motivata dopo aver praticamente vinto ogni cosa nel giro di pochi anni. A Oviedo la Roja va a caccia del terzo successo in questa Nations League che di fatto le consentirebbe di blindare il primo posto e la qualificazione ai quarti, nonché di tenere a bada gli inglesi. La Cechia è invece l’anello debole di questo gruppo, destinata alla retrocessione.

Cechia fanalino di coda

Nonostante abbiano limitato i danni nelle prime due uscite, gli uomini di Santi Denia – ct spagnolo che ha conosce bene De La Fuente, dal momento che ha lavorato anche lui per diversi anni nelle giovanili della Roja – non hanno raccolto punti né contro la Croazia (1-2) né contro l’Inghilterra (0-2), segnando a malapena un gol in 180 minuti.

Kovar
Pronostico Spagna-Cechia: zero punti deboli e primato blindato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Martedì scorso contro la nazionale dei Tre Leoni ha avuto un peso pure l’espulsione di Sulc dopo 25 minuti, evento che ha costretto i cechi a giocare in 10 per oltre un’ora. Denia a Oviedo non avrà né lui né Karabec, uscito per via di infortunio nel finale. Dall’altro lato, De La Fuente dovrebbe riavere Rodri dal 1′: il centrocampista del Barcellona ricomporrà la coppia con Fabian Ruiz. Rispetto a Siviglia, torneranno titolari sia Ferran Torres che Nico Williams.

Come vedere Spagna-Cechia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Spagna-Cechia è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Tartiere” di Oviedo, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Anche i precedenti non lasciano spazio a dubbi: la Spagna è imbattuta (5 vittorie, 2 pareggi) ed ha sempre vinto nei match casalinghi contro la Cechia. Interessante pure la statistica sui tempi: la Roja va a segno per prima da nove partite di fila ed in entrambe le gare di questa Nations League ha sbloccato il risultato al 2′ minuto di gioco. Al contrario, i cechi subiscono gol con sconcertante regolarità nella ripresa (gli ultimi 10 gol subiti sono arrivati tutti nei secondi 45 minuti).

Il copione tattico, secondo noi, è segnato. La Spagna dominerà la trasmissione del pallone sfruttando il rientro di Rodri per la pulizia del primo possesso, mentre il trio di trequartisti/esterni (Yamal, Nico Williams, Ferran) cercherà l’isolamento continuo contro i terzini cechi. La Cechia si stenderà con un blocco basso e due linee strette, provando a fare densità in mezzo.

Ma senza Sulc mancherà il punto di riferimento nelle ripartenze: proprio per questo la squadra di Denia rischia un bombardamento continuo che alla lunga – soprattutto nel secondo tempo – sgretolerà la tenuta fisica. Puntiamo decisi sul segno 1+Over 2.5 e sulla combo 1/1 Parziale/Finale.

Le probabili formazioni di Spagna-Cechia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Ferran Torres.
CECHIA (4-2-3-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama; Sadilek, Cerv; Radosta, Bucha, Lingr; Hlozek.

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