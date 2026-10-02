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Scintille assicurate al China Open: big in corsa per i quarti

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Ottavi di grande spessore al China Open di Pechino: panoramica completa con analisi e pronostici dei match più caldi del torneo maschile.

Il China Open non è neanche giunto al suo giro di boa, eppure sta già regalando grandi emozioni nella capitale cinese, i cui campi all’aperto si apprestano ad ospitare gli attesissimi ottavi di finale di un tabellone maschile di altissimo profilo competitivo.

Medvedev
Scintille assicurate al China Open: big in corsa per i quarti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tra gli incontri in calendario sabato 3 ottobre c’è quello di cui saranno protagonisti Alex de Minaur e Quentin Halys, arrivati a questo appuntamento fondamentale dopo aver superato brillantemente i rispettivi impegni d’esordio. Sia l’uno che l’altro hanno mostrato un’ottima condizione atletica e mentale.

A giudicare dallo stato di forma dei contendenti, l’australiano appare complessivamente ben attrezzato per gestire l’inerzia del confronto contro Halys, forte di una maggiore continuità di rendimento su questi campi rapidi. Per questo motivo, verosimilmente, sarà lui ad accedere ai quarti di finale dell’Open di Pechino.

Ottavi del China Open: i pronostici e le chiavi dei match

Zverev
Ottavi del China Open: i pronostici e le chiavi dei match (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sulla stessa identica lunghezza d’onda si muovono Andrey Rublev e Roman Safiullin, protagonisti di prove estremamente convincenti nei turni precedenti per guadagnarsi questo prestigioso palcoscenico. Rublev possiede le qualità necessarie per prendere il sopravvento su Safiullin, imponendo la propria spinta costante.

Anche Daniil Medvedev e Jan-Lennard Struff hanno timbrato il cartellino con grande autorità nelle scorse giornate, confermando sul campo le proprie ambizioni di arrivare fino in fondo. Tuttavia, la notevole esperienza e la solidità tattica di Medvedev dovrebbero fare inevitabilmente la differenza contro un seppur combattivo Struff.

Dall’altra parte del tabellone, Alexander Zverev prosegue la sua marcia affrontando il promettente giovane talento locale Shang, dopo aver superato con personalità il primo ostacolo della settimana: il due volte campione Slam appare nettamente favorito contro Shang, forte di una superiore caratura tecnica nei momenti decisivi della contesa.

de Minaur IN De Minaur-Halys
Rublev IN Rublev-Safiullin
Medvedev IN Medvedev-Struff
Zverev IN Zverev-Shang

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