Pronostici League Two 3 ottobre: con questa squadra c’è una “regola” da seguire

League Two, ecco la nostra multipla su alcune gare della nona giornata. Neanche stavolta dovrebbero mancare le sorprese: occhio a queste statistiche.

Se la League One si conferma come al solito imprevedibile, la League Two non è certo da meno in quanto a risultati sorprendenti. La quarta divisione del sistema calcistico inglese è un vero e proprio ottovolante dove le quote da favorite contano relativamente e la continuità è un lusso per pochi. Tra piazze storiche cadute in disgrazia e formazioni in piena bagarre promozione, il programma della nona giornata si preannuncia caldissimo. Nella nostra multipla abbiamo scelto solamente tre partite, quelle che ci sono sembrate più allettanti dal punto di vista delle quote.

Iniziamo dall’SMH Group Stadium, dove va in scena Chesterfield-Tranmere Rovers. La regola d’oro con gli Spireites di Paul Cook è ormai chiarissima: diffidare quando partono favoriti e premiarli quando sfavoriti.

In questo avvio di stagione hanno vinto solo una delle sei gare in cui partivano avanti (ben tre KO), mentre nelle sfide da underdog hanno sempre fatto bottino pieno. Sulla scia del recente tonfo per 2-1 contro il Cheltenham che ha spezzato una striscia di sei utili consecutivi, il Chesterfield punta sul fortino di casa dove è imbattuto da cinque uscite. Dall’altro lato, però, il Tranmere di Darrell Clarke si sta dimostrando un osso durissimo da scardinare. Un solo KO in otto giornate, decima piazza con 11 punti e una tenuta difensiva invidiabile di soli otto gol subiti complessivi. La solidità ospite e la cronica discontinuità interna del Chesterfield ci spingono a considerare con decisione l’X2+ Over 1.5.

Le previsioni sulle altre partite

L’Accrington Stanley di John Doolan ha la difesa più vulnerabile del torneo (diciannovesimo posto e 7 punti) e ha incassato più di una rete in ben 7 occasioni, ma vanta tre risultati utili di fila tra campionato e coppe e una spiccata propensione a trovare la via del gol con Woods e Caton.

Il Cheltenham di Steve Cotterill staziona invece al secondo posto, spinto da un periodo d’oro di 7 gare consecutive senza sconfitte e da un attacco da sedici reti stagionali trascinato dalla coppia Weimann-McCann. Considerando che ben sette delle otto gare disputate dai Robins hanno regalato fuochi d’artificio e che l’Accrington fatica a tenere la porta blindata, la nostra giocata si attesta sul segno Gol+Over 2.5.

Chiudiamo la “tripla” con lo scontro salvezza tra Exeter City e Rotherham, due formazioni appena retrocesse dalla League One che stanno faticando terribilmente al rientro in quarta serie.

I Grecians vivono una profonda crisi d’identità dopo la cessione di Wareham: nelle ultime cinque gare di campionato hanno segnato la miseria di un solo gol, pur producendo ben 4.16 xG. Numeri che certificano enormi problemi di concretezza offensiva.

Al 21esimo posto con appena sei punti e tre KO consecutivi sulle spalle, l’Exeter affronta un avversario che appare decisamente più in ripresa. I Millers guidati da Alex Bruce sono imbattuti da quattro gare tra tutte le competizioni (sigillate dal blitz per 1-0 a Northampton e dal pari con Crewe) e vantano dati di rilievo con il quinto miglior saldo xG della League Two. Visto il periodaccio dei padroni di casa, anemici in attacco, e la costante crescita degli ospiti, la scelta più remunerativa si traduce nella combo X2+Under 3.5.

La nostra multipla

CHESTERFIELD-TRANMERE ROVERS X2+Over 1.5

ACCRINGTON STANLEY-CHELTENHAM Gol+Over 2.5

EXETER CITY-ROTHERHAM X2+Under 3.5

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” in Accrington Stanley-Cheltenham è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.89 su Sportbet. La combo “X2+Under 3.5” in Exeter City-Rotherham è quotata invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Sportbet.

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