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Pronostici League One 3 ottobre: la prima della classe rischia dopo lo choc allenatore

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League One, soltanto tre le partite in programma: a Reading arriva la capolista Bradford ma non sono poche le insidie dopo l’improvviso addio del tecnico Alexander. 

Mentre i campionati di prima fascia tirano il freno a mano per dare spazio agli impegni delle nazionali, nelle serie minori inglesi la passione non si spegne.

Powell del Bradford City
Pronostici League One 3 ottobre: la prima della classe rischia dopo lo choc allenatore (Instagram) – Ilveggente.it

La nona giornata di League One ci propone tre incroci stuzzicanti, ricchi di spunti tattici e insidie di classifica. Iniziamo dal Select Car Leasing Stadium con il big match tra Reading e la capolista Bradford. I Royals guidati da Leam Richardson sognano l’aggancio alle zone nobili facendo leva sul fortino casalingo, tirato a lucido da tre successi consecutivi, e trascinato dallo stato di grazia dell’attaccante Marriott, già a quota 8 reti stagionali. Di contro, il Bradford arriva a questa sfida da primo della classe ma terremotato dall’improvviso addio dell’allenatore Graham Alexander, passato al Preston North End e sostituito momentaneamente dal duo Trueman-Doyle. Nonostante l’incognita in panchina, i Bantams vengono da cinque vittorie consecutive e la miglior difesa del torneo (5 clean sheet in 7 gare), ingredienti che uniti al potenziale offensivo dei padroni di casa rendono la giocata Gol l’esito più naturale.

L’Huddersfield sogna il colpaccio

Una delle altre due sfide in programma è quella tra Burton Albion e Huddersfield, due squadre a caccia di risposte dopo un avvio a corrente alternata.

Bowat dell'Huddersfield
Pronostici League One 3 ottobre: la prima della classe rischia dopo lo choc allenatore (Instagram) – Ilveggente.it

I padroni di casa hanno spezzato la crisi ritrovando il sorriso grazie allo 0-1 rifilato al Plymouth, ma soffrono enormemente davanti al proprio pubblico (appena un successo nelle ultime sei gare interne) e pagheranno l’assenza del perno difensivo Sibbick, impegnato con la nazionale ugandese.

L’Huddersfield parte coi favori del pronostico per caratura e continuità di rendimento (1.90 punti di media nelle ultime 10 gare e 1.57 gol a partita fuori casa), nonostante la recente battuta d’arresto con il Bromley e una lista di indisponibili che rischia di limitare le rotazioni. La maggiore qualità dei Terriers, abbinata all’attitudine difensiva del Burton, orienta la scelta sulla combo X2+Under 3.5.

Chiudiamo la nostra multplica con la sfida di Brisbane Road tra Leyton Orient e Plymouth, match che promette scintille in zona gol. I padroni di casa hanno ritrovato ossigeno piegando lo Stevenage dopo tre KO, ma tra le mura amiche faticano a costruire gioco (un solo gol a referto in 4 delle ultime 5 gare interne). Il Plymouth di Tom Cleverley, ferito dall’inatteso scivolone con il Burton e desideroso di riscattare le amnesie casalinghe, vanta numeri esterni devastanti (7 gol segnati complessivamente nelle ultime due trasferte a Doncaster e Blackpool) ma difetta di equilibrio. La tendenza a concedere qualcosa dietro, unita al divario di valore tra i reparti, suggerisce la combinazione Multigol 1-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite.

La nostra multipla

BURTON ALBION-HUDDERSFIELD X2+Under 3.5
LEYTON ORIENT-PLYMOUTH Multigol 1-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite
READING-BRADFORD Gol

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Reading-Bradford è quotato a 1.70 su GoldbetLottomatica e a 1.74 su Sportbet. Anche la combo “X2+Under 3.5” in Burton Albion-Huddersfield è quotata a 1.70 su GoldbetLottomatica e a 1.74 su Sportbet.

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