Pronostici League One 3 ottobre: la prima della classe rischia dopo lo choc allenatore

League One, soltanto tre le partite in programma: a Reading arriva la capolista Bradford ma non sono poche le insidie dopo l’improvviso addio del tecnico Alexander.

Mentre i campionati di prima fascia tirano il freno a mano per dare spazio agli impegni delle nazionali, nelle serie minori inglesi la passione non si spegne.

La nona giornata di League One ci propone tre incroci stuzzicanti, ricchi di spunti tattici e insidie di classifica. Iniziamo dal Select Car Leasing Stadium con il big match tra Reading e la capolista Bradford. I Royals guidati da Leam Richardson sognano l’aggancio alle zone nobili facendo leva sul fortino casalingo, tirato a lucido da tre successi consecutivi, e trascinato dallo stato di grazia dell’attaccante Marriott, già a quota 8 reti stagionali. Di contro, il Bradford arriva a questa sfida da primo della classe ma terremotato dall’improvviso addio dell’allenatore Graham Alexander, passato al Preston North End e sostituito momentaneamente dal duo Trueman-Doyle. Nonostante l’incognita in panchina, i Bantams vengono da cinque vittorie consecutive e la miglior difesa del torneo (5 clean sheet in 7 gare), ingredienti che uniti al potenziale offensivo dei padroni di casa rendono la giocata Gol l’esito più naturale.

L’Huddersfield sogna il colpaccio

Una delle altre due sfide in programma è quella tra Burton Albion e Huddersfield, due squadre a caccia di risposte dopo un avvio a corrente alternata.

I padroni di casa hanno spezzato la crisi ritrovando il sorriso grazie allo 0-1 rifilato al Plymouth, ma soffrono enormemente davanti al proprio pubblico (appena un successo nelle ultime sei gare interne) e pagheranno l’assenza del perno difensivo Sibbick, impegnato con la nazionale ugandese.

L’Huddersfield parte coi favori del pronostico per caratura e continuità di rendimento (1.90 punti di media nelle ultime 10 gare e 1.57 gol a partita fuori casa), nonostante la recente battuta d’arresto con il Bromley e una lista di indisponibili che rischia di limitare le rotazioni. La maggiore qualità dei Terriers, abbinata all’attitudine difensiva del Burton, orienta la scelta sulla combo X2+Under 3.5.

Chiudiamo la nostra multplica con la sfida di Brisbane Road tra Leyton Orient e Plymouth, match che promette scintille in zona gol. I padroni di casa hanno ritrovato ossigeno piegando lo Stevenage dopo tre KO, ma tra le mura amiche faticano a costruire gioco (un solo gol a referto in 4 delle ultime 5 gare interne). Il Plymouth di Tom Cleverley, ferito dall’inatteso scivolone con il Burton e desideroso di riscattare le amnesie casalinghe, vanta numeri esterni devastanti (7 gol segnati complessivamente nelle ultime due trasferte a Doncaster e Blackpool) ma difetta di equilibrio. La tendenza a concedere qualcosa dietro, unita al divario di valore tra i reparti, suggerisce la combinazione Multigol 1-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite.

La nostra multipla

BURTON ALBION-HUDDERSFIELD X2+Under 3.5

LEYTON ORIENT-PLYMOUTH Multigol 1-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite

READING-BRADFORD Gol

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Reading-Bradford è quotato a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Sportbet. Anche la combo “X2+Under 3.5” in Burton Albion-Huddersfield è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Sportbet.

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