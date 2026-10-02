Macedonia del Nord-Scozia: per il girone è l’ora della riscossa

Macedonia del Nord-Scozia è una partita della terza giornata di Nations League e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta televisiva e streaming.
La terza giornata di Nations League mette di fronte due selezioni decise a sbloccare il proprio cammino in questo girone europeo. Da un lato abbiamo la formazione di casa, la Macedonia del Nord, reduce da una serie di passaggi a vuoto e desiderosa di invertire la rotta a questo punto della competizione. E vorrà farlo, a maggior ragione, proprio in questa circostanza, considerando che scenderà in campo davanti al proprio pubblico.
Dall’altra parte c’è la Scozia, chiamata a riscattarsi dopo un periodo che è stato molto povero in termini di reti e di vittorie, situazione che sta mettendo a dura prova la pazienza dei propri sostenitori. Gli ospiti arrivano da un cammino recente complesso, ma mantengono intatte le proprie ambizioni di rilancio in classifica.
Il confronto si annuncia intenso e ricco di incognite, con entrambe le compagini che non possono permettersi ulteriori passi falsi, determinate come sono, tanto una quanto l’altra, ad evitare di compromettere definitivamente le proprie speranze nel torneo continentale. E questo, come facilmente intuibile, potrebbe incidere in maniera estremamente determinante sull’esito del match.
Come vedere Macedonia del Nord-Scozia in diretta televisiva e streaming
La sfida Macedonia del Nord-Scozia, in programma sabato alle 20:45 allo stadio di Skopje, si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Alla luce dei valori complessivi e della necessità di riscatto, la sfida appare favorevole alla Scozia, in linea di massima più attrezzata nonostante le recenti difficoltà. La pressione psicologica spingerà entrambe a un approccio prudente, ma la qualità superiore farà la differenza nei momenti chiave.
Il consiglio principale punta sulla vittoria degli ospiti, risultato fondamentale per rilanciare le ambizioni nel girone. Ci si attende una gara bloccata inizialmente, destinata a sbloccarsi nel lungo termine grazie alle maggiori soluzioni tattiche a disposizione della formazione scozzese, decisa a non fallire questo appuntamento europeo contro la Macedonia del Nord.
Le probabili formazioni di Macedonia del Nord e Scozia
MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Velkovski; Ashkovski, Bardhi, Alimi, Elmas, Alioski; Miovski, Trajkovski.
SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Patterson, Souttar, McKenna, Robertson; McTominay, Gilmour; McGinn, Ferguson, Christie; Adams.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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