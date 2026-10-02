Pronostico Finlandia-Albania: l’atteggiamento ospite ci dà il finale

Finlandia-Albania è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Finlandia e Albania hanno iniziato a punteggio pieno questa Nations League. Il valore delle altre due formazioni impegnate in questi girone è bassissimo. Si sapeva che la situazione sarebbe stata questa.
Gli ospiti, guidati da Rolando Maran, stanno iniziando a far vedere qualcosa di davvero buono. Intanto sono in testa per via della differenza reti – due gol in più rispetto agli avversari – e sono intenzionati, soprattutto, a invertire quella rotta che si è incanalata nel momento in cui si va a giocare in Finlandia. Una brutta rotta, a dire il vero. Parliamo infatti di uno score di due vittorie finlandesi nelle ultime due uscite con il minimo scarto. Evidente che all’Albania, da questo match, starebbe bene anche il pareggio. La squadra riuscirebbe non solo a rimanere comunque davanti in classifica, ma si prenderebbe la possibilità poi di giocarsi la promozione nella sfida da giocare in casa.
Mettendo sotto la lente d’ingrandimento questo aspetto, quindi, ci aspettiamo sotto l’aspetto tattico un atteggiamento molto prudente dell’Albania. E la Finlandia potrebbe pure sbattere sul muro.
Come vedere Finlandia-Albania in diretta tv e streaming
La sfida Finlandia-Albania è in programma sabato alle 15. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica e a 3.15 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
Come spiegato prima, per l’Albania, il pareggio sarebbe un ottimo risultato. E Maran sa bene come si imposta una partita per non prenderle. Quindi occhio al pareggio finale. E occhio anche allo zero a zero.
Le probabili formazioni di Finlandia-Albania
FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Stahl, Miettinen, Koski, Lahtenmaki; Karinen, Markhiev, Kamara; Walta, Pohjanpalo, Keskinen.
ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajl, Djimsiti, Pilo; Ramadani, Asllani; Seferi, Muci, Hocka; Manaj.
POSSIBILE RISULTATO: 0-0
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