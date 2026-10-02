Pronostico Finlandia-Albania: l’atteggiamento ospite ci dà il finale

Finlandia-Albania è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Finlandia e Albania hanno iniziato a punteggio pieno questa Nations League. Il valore delle altre due formazioni impegnate in questi girone è bassissimo. Si sapeva che la situazione sarebbe stata questa.

Gli ospiti, guidati da Rolando Maran, stanno iniziando a far vedere qualcosa di davvero buono. Intanto sono in testa per via della differenza reti – due gol in più rispetto agli avversari – e sono intenzionati, soprattutto, a invertire quella rotta che si è incanalata nel momento in cui si va a giocare in Finlandia. Una brutta rotta, a dire il vero. Parliamo infatti di uno score di due vittorie finlandesi nelle ultime due uscite con il minimo scarto. Evidente che all’Albania, da questo match, starebbe bene anche il pareggio. La squadra riuscirebbe non solo a rimanere comunque davanti in classifica, ma si prenderebbe la possibilità poi di giocarsi la promozione nella sfida da giocare in casa.

Mettendo sotto la lente d’ingrandimento questo aspetto, quindi, ci aspettiamo sotto l’aspetto tattico un atteggiamento molto prudente dell’Albania. E la Finlandia potrebbe pure sbattere sul muro.

Come vedere Finlandia-Albania in diretta tv e streaming

La sfida Finlandia-Albania è in programma sabato alle 15. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica e a 3.15 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Come spiegato prima, per l’Albania, il pareggio sarebbe un ottimo risultato. E Maran sa bene come si imposta una partita per non prenderle. Quindi occhio al pareggio finale. E occhio anche allo zero a zero.

Le probabili formazioni di Finlandia-Albania

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Stahl, Miettinen, Koski, Lahtenmaki; Karinen, Markhiev, Kamara; Walta, Pohjanpalo, Keskinen.

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajl, Djimsiti, Pilo; Ramadani, Asllani; Seferi, Muci, Hocka; Manaj.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0