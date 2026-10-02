I pronostici di venerdì 2 ottobre: ancora Nations League

I pronostici di venerdì 2 ottobre, è il giorno di Francia-Italia: a Saint-Denis gli azzurri vanno a caccia di conferme dopo la roboante vittoria in Turchia.
A Saint-Denis l’Italia di Roberto Mancini va a caccia di conferme dopo il sorprendente 4-1 in casa della Turchia che ha permesso agli azzurri di prendersi i primi tre punti nel gruppo di Nations League, popolato anche da Belgio e Francia.
L’impegno, sulla carta, è proibitivo ma forse capita a fagiolo per una squadra che ha bisogno di confrontarsi con selezioni del calibro di quella di Zinedine Zidane per capire quale sia la sua reale dimensione. Nel giro di pochi giorni, infatti, l’Italia è passata dai fischi contro il Belgio all’Olimpico – netta sconfitta per 2-0 – ai toni trionfalistici per la roboante vittoria di Bursa. Dall’altro lato ci sarà una Francia che in Nations League ha ottenuto finora due vittorie su due, entrambe per 1-0 e in trasferta: pur senza l’infortunato Mbappé, decisivo in Turchia, i Bleus lunedì scorso sono riusciti a spuntarla di misura sui Diavoli Rossi grazie a una rete realizzata nel finale da Olise.
I precedenti tra Francia e Italia suggeriscono una gara movimentata. La media storica nei confronti diretti è infatti di 3.5 reti a partita e negli ultimi scontri dal 2000 a oggi, in otto occasioni entrambe le squadre sono andate a segno. Ci aspettiamo numeri simili anche stavolta, con gli azzurri che hanno ritrovato coraggio e fluidità davanti, ma che concedono ancora troppo in fase difensiva.
Restando nello stesso girone, il Belgio dovrebbe subito voltare pagina approfittando del momento delicato della Turchia (Montella è a rischio esonero).
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2+MULTIGOL 2-5 in Helmond Sport-Heracles Almelo, Eerste Divisie, ore 21:00
Vincenti
- SLOVACCHIA (in Isole Faroe-Slovacchia, Nations League, ore 20:45)
- BELGIO (in Belgio-Turchia, Nations League, ore 20:45)
- POLONIA (in Polonia-Romania, Nations League, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Francia-Italia, Nations League, ore 20:45
- Real Madrid Castilla U21-Atletico Madrileno, Primera Federacion, ore 21:15
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Bosnia-Svezia, Nations League, ore 20:45
- Barbados-Bermuda, Concacaf Nations League, ore 02:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.11 GOLDBET ; 5.65 SPORTBET; 5.11 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+UNDER 2.5 in Lettonia-Montenegro, Nations League, ore 18:00
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