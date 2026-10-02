Pronostico Polonia-Romania: il trend rimane invariato

Polonia-Romania è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono ancora a secco di vittorie in questa Nations League Polonia e Romania. Ma se i padroni di casa almeno un punto lo hanno fatto, gli ospiti invece nonostante le prestazioni non del tutto da buttare sono ferme a zero.

La Polonia ha vinto gli ultimi due scontri diretti. E questo è un segnale. Anche se, c’è da dire, che i padroni di casa non riescono quasi mai a chiudere un match senza subire reti: nelle ultime otto gare giocate solamente una volta Lewandowski e compagni hanno chiuso con la porta inviolata. Quindi, per vincere, devono fare almeno due gol. La Romania davanti ha delle qualità – è dietro che pecca in qualcosa – e senza dubbio potrebbe riuscire a trovare la via della rete in questo match.

Parliamo di una partita in generale che potrebbe anche essere equilibrata, ma anche da over. Il motivo? Nelle ultime otto partite di Nations League della Romania, tutte sono finite con almeno tre reti complessive. Questo dato dovrebbe rimanere invariato.

Come vedere Polonia-Romania in diretta tv e streaming

La sfida Polonia-Romania è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Crediamo che la Polonia possa centrare la prima vittoria di Nations League in questo match. E come detto prima il trend delle gare della Romania, con almeno tre gol, dovrebbe continuare a rimanere invariato.

Le probabili formazioni di Polonia-Romania

POLONIA (4-4-1-1): Bulka; Frankowski, Potulski, Bednarek, Kiwior; Skoras, Zielinski, Slisz, Kaminski; Szymanski; Lewandowski.

ROMANIA (3-4-1-2): Radu; Ghita, Coubis, Dragusin; Ratiu, Marin, Baluta, Bancu; Hagi; Man, Birligea.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1