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Pronostico Ucraina-Irlanda del Nord: si staccano in vetta

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Ucraina-Irlanda del Nord è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Appaiate in vetta alla classifica a quota 4 punti dopo due partite, Ucraina e Irlanda del Nord si giocano il primo posto in questo raggruppamento. E una delle due pare destinata ad allungare in vetta.

Pronostico Ucraina-Irlanda del Nord
Pronostico Ucraina-Irlanda del Nord: si staccano in vetta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ha iniziato benissimo, e anche oltre ogni pronostico, la formazione ucraina questa Nations League. La vittoria in trasferta sul campo dell’Ungheria ha fatto capire che questa squadra, soprattutto sotto l’aspetto difensivo, è assai quadrata. Una bella prova di forza, arrivata in un momento di certo non semplice. Anche l’Irlanda del Nord sul campo della Georgia ha fatto il colpaccio mettendo in evidenza le doti difensive. Tant’è che dopo due gare ancora nessuna delle due ha preso una rete.

Diciamo che vincerà la squadra che ci crederà di più e anche per il fatto di giocare in “casa” (sappiamo che l’Ucraina non gioca davanti al proprio pubblico) cercherà in tutti i modi di mettere a posto la questione. L’Ucraina sa benissimo che poi la sfida di ritorno sarà complicata su un campo assai ostico, quindi molte delle speranze di promozione sono riposte in questo match. Non ci aspettiamo lo spettacolo, quello lo lasciamo ad altre partite, qui ci aspettiamo una sfida giocata su buoni livelli ok, ma non con tante reti. E sì, c’è davvero una squadra favorita.

Come vedere Ucraina-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming

La sfida Ucraina-Irlanda del Nord è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ucraina è quotata 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.68 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

In una gara in questo caso che di gol ne dovrebbe regalare pochi, crediamo che l’Ucraina possa riuscire a prendersi una vittoria importante che le regalerebbe il primo posto solitario in classifica.

Le probabili formazioni di Ucraina-Irlanda del Nord

UCRAINA (3-5-2): Trubin; Bondar, Sarapii, Mykhavko; Zubkov, Pikhalionok, Nazaryna, Khlan, Mykhailichenko; Sikan, Yaremchuk.
IRLANDA DEL NORD (3-4-3): P Charles; Atcheson, McConville, Brown; Hume, Galbraith, S Charles, Devenny; Price, Donley, Kelly.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

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