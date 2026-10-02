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Berrettini-Vallejo, scontro inedito in Giappone: in palio il pass per i quarti di Toky

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Berrettini-Vallejo è una partita del secondo turno dell’Atp di Tokyo e si gioca sabato 3 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Il primo turno dell’Atp di Tokyo è già passato agli archivi e possiamo ufficialmente dire, adesso, che anche al secondo ci sarà una nutrita rappresentanza del Bel Paese. Matteo Berrettini ha vinto al suo esordio sul cemento giapponese e dovrà ora affrontare, in un duello inedito e per questo ricco di fascino, il promettente giovane Adolfo Daniel Vallejo.

Berrettini
Berrettini-Vallejo, scontro inedito in Giappone: in palio il pass per i quarti di Toky (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il tennista italiano, va detto, è reduce da un’ottima prova: ha superato un ostacolo particolarmente insidioso nel turno precedente, rimontando con grande carattere e determinazione lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina al termine di una battaglia spettacolare ed emozionante, il cui esito si è deciso soltanto nella frazione conclusiva del match. Una prova di grande tempra agonistica che ha evidenziato la notevole solidità mentale ritrovata dall’atleta romano in terra straniera.

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario altrettanto temibile, giovane e ambizioso, che sta vivendo un percorso davvero straordinario in questo torneo, iniziato brillantemente attraverso il tabellone delle qualificazioni e proseguito con grande autorità fino al netto successo ottenuto contro Rafael Jodar. Il giocatore paraguaiano ha dimostrato di possedere un repertorio dinamico e una freschezza atletica invidiabile, elementi che rendono questo confronto estremamente interessante e ricco di incognite da decifrare.

Berrettini-Vallejo: il pronostico

Vallejo
Berrettini-Vallejo: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Valutando attentamente l’attuale momento di forma e il cammino compiuto dai due protagonisti sui campi asiatici, l’esperienza accumulata nei grandi palcoscenici del circuito internazionale rappresenta un fattore potenzialmente determinante per incanalare la contesa sui binari giusti. Il tennista azzurro possiede tutte le qualità e le armi necessarie per imporre il proprio ritmo e prendere in mano il controllo del gioco nei momenti più delicati della sfida.

Prevediamo un incontro intenso, caratterizzato da scambi prolungati e fasi di grande equilibrio, al termine del quale, però, la maggiore abilità nel gestire la pressione emotiva nei frangenti cruciali farà inevitabilmente la differenza a favore del giocatore italiano, che riteniamo avere le carte in regola per conquistare l’accesso al turno successivo.

Berrettini in Berrettini-Vallejo

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