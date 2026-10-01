Pronostico Belgio-Turchia: il riscatto è immediato

Belgio-Turchia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Belgio lunedì scorso era quasi riuscito a strappare un pareggio contro la Francia ma la corazzata di Zinedine Zidane l’ha spuntata a due minuti dalla fine con una giocata di uno dei suoi fenomeni, Olise (0-1). KO che può comunque starci, dal momento che i Bleus – pur senza l’infortunato Mbappé – rimangono una delle selezioni più forti del pianeta dopo i campioni di tutto della Spagna: proprio per questo motivo, il ct Mark van Bommel non ha fatto drammi a fine gara, non nascondendo però il rammarico per il punto sfumato nel finale.
Gli xG creati dal Belgio non devono ingannare: sono solo 0.69 ma in realtà le occasioni non sono mancate – forse poco nitide – come dimostrano i 12 tiri totali contro i 18 dei francesi. Insomma, tutt’altro che prestazione remissiva. Niente a che vedere, però, con quello che avevamo ammirato qualche giorno prima nella gara d’esordio con l’Italia all’Olimpico, dove De Bruyne e compagni erano stati bravi a sorprendere gli azzurri con un primo tempo davvero scintillante, approfittando della scarsa verve e della confusione tattica della truppa di Roberto Mancini.
Turchia double-face
La sconfitta di Bruxelles, ad ogni modo, impone un immediato riscatto contro la Turchia, fanalino di coda del giorno e sconfitta due volte su due.
Due KO tra loro molto diversi: se all’esordio la selezione di Vincenzo Montella aveva fatto un figurone contro la Francia, arrendendosi “solo” 1-0 ai transalpini dopo aver giocato quasi alla pari (1.21 xG contro 1.17 degli uomini di Zidane), contro l’Italia le cose sono andate diversamente. La disposizione tattica e gli uomini scelti da Mancini hanno mandato in bambola il suo connazionale ed a fine primo tempo gli azzurri erano già avanti di tre gol, con tanto di sonori fischi dello stadio di Bursa. Turchia meglio nella ripresa ma non è bastato per evitare una sconfitta pesante (1-4), che ha probabilmente decretato la fine della luna di miele tra Montella e i tifosi turchi, poco indulgenti nei confronti del ct italiano.
A Liegi Montella ripropone Cakir tra i pali dopo la squalifica e blinda la difesa con i rientri di Bardakci e Kadioglu. Senza Calhanoglu e Yildiz, non convocati in quanto infortunati, la luce offensiva resta Guler: la stella del Real dovrà inventarsi la giocata per innescare Yilmaz e scardinare la struttura fisica dei belgi. Tante assenze pesanti nel Belgio (Courtois, Doku e lo squalificato Moreira), e pure Lavia e Penders sono in forte dubbio. Spazio a Lukebakio sull’esterno, mentre le chiavi dell’attacco rimangono saldamente nelle mani di De Bruyne, pronto ad approfittare degli spazi concessi dai turchi.
Come vedere Belgio-Turchia in diretta tv e streaming
Belgio-Turchia è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Dufrasne” di Liegi, in Belgio. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Multigol 2-3 Casa sembra essere la giocata perfetta per questa sfida. Il Belgio ha una qualità offensiva troppo superiore rispetto alla fragile difesa turca e davanti al proprio pubblico spingerà fin dal primo minuto. Ci aspettiamo una prestazione interna convincente, contro una Turchia che deve comunque farsi perdonare la brutta figura con l’Italia e cercare di non sprofondare ulteriormente in classifica. Traballa, oltretutto, la posizione di Montella. L’alternativa, se si cerca una quota meno alta, è la combinazione che vede la vittoria del Belgio accompagnata da almeno due reti totali – i precedenti raccontano di una media gol complessiva di oltre 3 a partita – opzione che rispecchia appieno il trend di una gara aperta.
Le probabili formazioni di Belgio-Turchia
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.
TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokçu, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz.
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